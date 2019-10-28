Дамаск, 28 октября, 2019, 12:30 — ИА Регнум. В ходе военной операции Турции против курдских повстанцев на севере Сирии были ликвидированы 118 протурецких боевиков, об этом 28 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

В ходе турецкой агрессии также ранения получили 417 бойцов указанных бандформирований, которые сражались против курдских повстанцев совместно с вооруженными силами Турции.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября Турция осуществила агрессию против курдских повстанцев на севере Сирии, воспользовавшись выводом из указанных районов американских военных.