Владивосток, 28 октября, 2019, 12:18 — ИА Регнум. После прошедшего в субботу, 26 октября, дождя в Приморье лесных пожаров зафиксировано не было, тем не менее противопожарные службы остаются в состоянии повышенной готовности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Приморского края.

Борис Кустодиев. Костер. Ночное. 1916

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Специалисты департамента лесного хозяйства предупредили население Приморья, что за нарушение правил пожарной безопасности и умышленный поджог лесов предусмотрены крупные штрафы и уголовная ответственность — до 10 лет лишения свободы.

До образования устойчивого снежного покрова в лесу категорически запрещено разведение костров и проведение работ с открытым огнём в неустановленных для этого местах.

Как сообщало ИА REGNUM, только 24 октября в Приморье было потушено 5 крупных лесных пожаров.