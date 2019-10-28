Москва, 28 октября, 2019, 12:10 — ИА Регнум. В среднем по России уровень безработицы находится на отметке 4,4%. Это очень оптимистичный показатель для одной из крупнейших экономических держав мира. В соседнем Евросоюзе официальный уровень безработицы находится на уровне 6,5% и также плавно снижается, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

«Считается, что приемлемый для рыночной экономики уровень не должен превышать 6%. В ряде крупных стран ЕС, в частности, Италии, Испании и Греции, уровень безработицы давно и стабильно находится на отметке 10% и выше.

Но все ли так гладко в российской статистике? Конечно, нет. В России хроническая проблема «серых» зарплат и очень низкий уровень жизни в целом. Во многих регионах страны работники до сих пор получают зарплаты в диапазоне 12−20 тыс. рублей, на них очень тяжело прожить.

В целом по России большое количество людей занято на неполный рабочий день. Соответственно, они получают только часть оклада от ставки и не могут найти достойную работу на полный рабочий день. Но статистика об этом молчит.

Умалчивается и тот факт, что часть населения проживает в том или ином моногороде или экономически депрессивном регионе России, где специфика заключается в том, что львиная доля населения занята на низкооплачиваемой работе, финансируемой местным бюджетом.

Повышение прозрачности экономики, а также поддержка малого и среднего бизнеса поможет качественно повысить уровень доходов работающего населения. В этом случае и публикуемая статистка будет восприниматься более реалистичнее», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, регионом с самой низкой безработицей (1,3%) является Москва, с самым высоким уровнем безработицы — Ингушетия (26,2%).

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