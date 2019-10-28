Валдай, Новгородская область, 28 октября, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Сбежавший из Валдайской областной психоневрологической больницы 29-летний мужчина находился в стационаре на принудительном лечении — в 2014 году он был осуждён по ст. 132 ч.4 п. «б» УК РФ за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, сообщает Valday.com.

Цитата из к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания Безумие

По данным издания, сбежавший — уроженец Боровичского района, он совершил побег из отделения больницы, расположенной в посёлке Короцко Валдайского района, около 7:15 27 октября.

«Мужчина сбежал от санитара, когда выносил мусор», — сообщает издание.

Ведётся розыск беглеца, сообщаются его приметы: ростом 1,60 метра, худощавого телосложения, был одет в куртку коричневого цвета с капюшоном, штаны тёмно-синего цвета и чёрные кроссовки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту побега следователи начали проверку медицинского учреждения. Выясняется, есть ли в действиях сотрудников больницы наличие состава преступления по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»).