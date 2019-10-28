Москва, 28 октября, 2019, 11:52 — ИА Регнум. В России более 35% семей с детьми не пользуются льготами из-за незнания о положенных по закону привилегиях, пишут «Известия» со ссылкой на выводы Общественной палаты РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Согласно проведённому опросу населения, 72% респондентов не знают о льготах, которые положены многодетным семьям. 25% сказали, что знают о льготах и пользуются ими, а 3% ответили, что не успевают оформить документы.

В Москве поддержка многодетных семей состоит из социальных выплат и субсидий, права на бесплатный проезд и парковку автомобиля, а также различных натуральных льгот. В перечне возможностей, которые предоставляются семьям, имеющим троих и более детей, разобрался корреспондент ИА REGNUM.

Многодетные семьи в Москве имеют право на социальные выплаты и субсидии. Если семья воспитывает троих детей и более, она сможет получить единовременную компенсационную выплату на возмещение расходов в связи с рождением или усыновлением одновременно троих и более детей. При этом заявление о назначении выплаты необходимо подать не позднее шести месяцев со дня рождения или усыновления детей. Случаев рождений тройни в Москве немного. Так, в 2017 году их появилось на свет 30. Случаи одновременного рождения четверых и более детей фиксируются примерно один раз в год.

Также родителям троих и более детей полагается ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни. Она назначается на каждого ребенка до достижения им возраста 18 лет. Многодетные также могут получить ежемесячные компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, за пользование телефоном, на возмещение роста стоимости продуктов питания, а также на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения.

Родителям пятерых и более детей дополнительно полагается ежемесячная выплата на приобретение товаров детского ассортимента.

Компенсационные выплаты для родителей десяти и более детей расширяются на четыре пункта. Ежемесячно их получают семьи, воспитывающие десять и более детей, а также матери, родившие десять и более детей и получающие пенсию. Ежегодно полагаются выплаты к Международному дню детей (1 июня) и Дню знаний (1 сентября).

Почему-то только один из родителей семьи с тремя и более детьми может воспользоваться правом бесплатного проезда на общественном транспорте, а также электропоездах пригородного сообщения. Для этого ему необходимо оформить карту москвича. Правом бесплатного проезда обладают и дети до 16 лет.

Один из родителей многодетной семьи имеет право на льготную парковку. Им разрешается круглосуточно и бесплатно оставлять автомобиль в местах, отмеченных специальным знаком и разметкой.

Многодетные семьи Москвы получают право на натуральную помощь и льготы по освобождению за содержание детей в государственных детсадах, по установлению размера платы за помещение и коммунальные услуги, право на предоставление помещений, находящихся в собственности столицы, субсидий для приобретения и строительства жилья. У них есть право на преимущественное получение садовых участков, бесплатное пользование банями. Родители многодетных детей могут бесплатно посетить зоопарк, получить скидку на билет в музей, парк, выставку, стадион и другие места. Один раз в месяц посещение музея или стадиона может быть бесплатным.

Многодетные родители смогут бесплатно получить продукты детского питания на детей, не достигших семи лет, лекарственные препараты для детей до 18 лет, бесплатное питание два раза в день для детей, посещающих школы, лицеи или гимназии. Дети из многодетных семей могут на безвозмездной основе пользоваться правом на услуги детских спортивных секций. Также у детей из многодетных семей имеется первоочередное право на поступление в детские сады.