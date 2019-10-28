Пушкин, Санкт-Петербург, 28 октября, 2019, 11:49 — ИА Регнум. В Пушкинском районе Санкт-Петербурга человек попал под поезд утром в понедельник, 28 октября. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд дальнего следования на Витебском вокзале Петербурга

«В Пушкине поезд дальнего следования в 9:09 сбил пешехода переходящего ж/д пути на красный свет», — пишут в сообществе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сотрудники Октябрьской железной дороги, женщину сбил поезд дальнего следования, двигавшийся по маршруту «Гомель — Санкт-Петербург». На данный момент движение поездов на данном участке уже восстановлено.

В управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу изданию «Фонтанка» уточнили, что в Пушкине погибла женщина, которая перебегала пути на переезде, на место выезжала следственно-оперативная группа.

Это уже второй случай гибели людей на железной дороге в Петербурге за последние дни. Как сообщало ИА REGNUM, сейчас УТ МВД по СЗФО проводит проверку по факту гибели 25-летней девушки на переезде у станции «Шушары». Ее сбил грузовой состав, когда она пыталась сократить путь через переезд.

«В момент ее нахождения на сцепке между вагонами, поезд начал движение. Состав дернулся и девушка соскользнула на железнодорожное полотно», — сообщают в управлении.