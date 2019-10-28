Чита, 28 октября, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Минсельхоз Забайкальского края по итогам аграрного сезона — 2019 оценил общий ущерб от засухи более чем в 200 млн рублей. Однако, как сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе забайкальского губернатора, выплаты за гибель урожая в связи с засухой получат только те хозяйства, которые страховали посевы. Объём компенсаций, по предварительным подсчётам, составит около 90 млн рублей.

Mcx.75.ru Уборка зерновых

По словам министра сельского хозяйства региона Дениса Бочкарева, из 48 хозяйств, которые понесли ущерб, застрахованы были только 24.

«Конечно, будем продолжать работу, обратимся к полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу, но сложно будет добиться выплат для тех, кто не страховал посевы», — сказал Бочкарев на совещании 28 октября.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил минсельхозу провести информационную работу среди сельхозпроизводителей, рассказав им о последствиях в связи с отказом страховать посевы.

Напомним, в Забайкальском крае итоги уборки сельскохозяйственных культур оказались нерадостными. Показатели собранного урожая в этом году низкие, виной тому, по данным региональных властей, засуха. Было списано около 40 тысяч гектаров посева.

Всего в регионе, как сообщало ИА REGNUM, собрано 105 тысяч тонн зерна и 12 тысяч тонн рапса.

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