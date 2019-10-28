Ярославль, 28 октября, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Районы и города Ярославской области пострадали от ураганного ветра в ночь на 28 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Подслушано в Рыбинске» Вконтакте Перевернутая остановка в Рыбинском районе

Без электричества в результате обрывов линий электропередач остался районный центр — поселок Некрасовское ‑ и часть Некрасовского района. Ряд населенных пунктов не имеет электроснабжения в Ярославском районе. Есть повреждения и в других районах.

В Рыбинске также повалены деревья, повреждены 7 светофоров. Из-за скачков напряжения электросети ночью останавливалась работа котельных и станций подъёма воды.

Ветер срывал крыши с жилых домов и объектов социальной сферы. В частности, повреждена крыша ДК села Диево-Городище. В некоторых населенных пунктах жители не смогли покинуть дома из-за упавших деревьев и ведут расчистку завалов. В ряде населенных пунктов не работает мобильная связь.

При этом в управлении МЧС по Ярославской области социально значимых чрезвычайных происшествий, как сообщает сайт регионального управления, не зарегистрировано.