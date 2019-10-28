Санкт-Петербург, 28 октября, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Молодая жительница Петербурга получила смертельные травмы вблизи железнодорожной станции Шушары, перебираясь через грузовой состав, который в это время начал движение.

Дарья Драй ИА REGNUM Железная дорога

Сообщение о ЧП поступило поздно вечером 26 октября в транспортную полицию от железнодорожного переезда у разъезда «Юный» станции Шушары.

Как установлено, девушка с молодым человеком после посещения ночного клуба решила сократить путь через железнодорожный переезд, на котором находился грузовой состав.

«В момент ее нахождения на сцепке между вагонами поезд начал движение, дернул состав и девушка соскользнула на железнодорожное полотно», — уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Погибшей петербурженке было 25 лет. Ее семье уже сообщили о трагедии. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным Октябрьской железной дороги (ОЖД), за девять месяцев 2019 года в результате нарушения правил безопасности на территории ОЖД пострадали 168 человек, 116 из них получили смертельные травмы. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 184 случая травматизма.«Основная причина трагедий — попытки пересечь железнодорожные пути в необорудованном для этого месте и перед близко идущим поездом. Чаще всего граждане попадают под колеса пригородных и грузовых поездов — 100 случаев из 168. Наибольшее количество пострадавших за истекший период года отмечено на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — сообщили в ОЖД.