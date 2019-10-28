Чебоксары, 28 октября, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Сегодня, 28 октября, исполняется 78 лет со дня начала строительства в Чувашии Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, который был построен за рекордные 45 дней и при участии до 100 тыс. человек ежедневно. В честь этой даты и в канун 75-летия Победы в чувашской Шумерле поисковики проведут военно-историческую реконструкцию «Зима 41 года: невидимый подвиг в тылу». Об этом ИА REGNUM сообщил учитель и руководитель поискового отряда школы № 3 города Шумерля Виктора Ласс.

Виктор Ласс Возведение моста на участке Сурского рубежа в Шумерле

Реконструкция начала строительства Сурского рубежа пройдёт 2 ноября на месте воссоздаваемого общими усилиями музея под открытым небом — шумерлинского отрезка Сурского оборонительного рубежа (в 98-м участковом лесничестве). Всего планируется участие около 200 поисковиков из Чувашии и Мордовии. Также ожидается, что к участию в реконструкции присоединятся представители Московской региональной общественной организации «Товарищество офицеров «Сыны Отечества», труженики тыла и ветераны войны.

Виктор Ласс отмечает, что идея провести реконструкцию родилась после того, как поисковый отряд побывал на аналогичной реконструкции в соседней Мордовии. И хотя в этом году энтузиастам ни региональные, ни местные власти не оказали финансовую поддержку (в виде грантов или субсидий), решено было не отказываться от проекта и реализовать его своими силами и ресурсами. Тем более что за последние годы интерес к проекту стали проявляться не только дети, которые помогают реконструировать участок Сурского рубежа, но и представители других ведомств, а также неравнодушные граждане, оказывая посильную помощь. К примеру, индивидуальный предприниматель Константин Кайнов помог с пиломатериалами для возведения моста на подступах к рубежу.

Поисковики подчёркивают, что проект реализуется «для увековечения памяти о Победе советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и привлечения внимания общественности к истории страны и Чувашской Республики».

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с директивой Государственного комитета обороны Совет народных комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) принимают решение «мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения работ по строительству на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мобилизации подлежит население республики не моложе 17 лет, физически здоровых». Ежедневно на линии оборонительного фронта, ставшей всенародной стройкой, находились до 100 тысяч человек. Работа «велась без единого выходного дня за все время строительства, не прерываясь и в самые сильные морозы, доходившие в отдельные дни до 40 градусов. Строительство на Сурском рубеже закончено за 45 дней, 20 января 1942 года, Казанском — 25 января 1942 года, причем ряд полевых строительств (Алатырь, Порецкое, Шумерля, Янтиково) закончили досрочно.