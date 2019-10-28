Брянск, 28 октября, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Общая численность безработных в Брянской области на конец августа 2019 года составляет 19 тысяч человек. Это официальные данные Брянскстата. Состояли на учёте в службе занятости безработных в августе 5 303 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Пособие по безработице было назначено 4 725 человек. Потребность в трудоустройстве населения в регионе составляет 5 913, при этом в августе работодатели предложили через службу занятости 9 556 вакансий. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в августе 2019 года равна 29 262,1 руб.

В 2018 году в Брянской области безработных было 24 тыс. чел., за первые шесть месяцев 2019 года показатель составляет 23 тыс. чел. Численность занятых на конец августа 2019 года — 585 тысяч чел.