Багдад, 28 октября, 2019, 11:05 — ИА Регнум. В результате акций протеста в Ираке число жертв достигло 75 человек, свыше 3,6 тыс. человек получили ранения, об этом 28 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

Последний погибший скончался от полученных ранений в городе Басра, расположенном на юге страны.

Акции протеста в Ираке продолжаются несколько недель, демонстранты требуют создания рабочих мест, обуздания коррупции. Кроме того, гнев граждан вызывает отсутствие доступа к электричеству и чистой воде.

По данным Всемирного банка, уровень безработицы среди молодежи Ирака составляет порядка 25%. Кроме того, государство занимает 12 строчку в рейтинге наиболее коррумпированных стран.