Москва, 28 октября, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Главным потенциальным источником военной угрозы для России остаются США. В этом уверены 53% граждан (в январе 2019 года — 65%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Американские солдаты

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В топ-3 стран, представляющих угрозу для России, также вошли Украина (26%) и Великобритания (25%).

Доля тех граждан, кто считает, что угрозы военного нападения на Россию не существует, выросла с 53% в конце 2018 года до 61% в 2019 году.

Среди стран, с которыми у России установились прочные, дружеские отношения на первом месте находится Китай (45%), на втором — Белоруссия (30%), на третьем — Казахстан (21%).

Опрос проведен 22 августа 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, граждане РФ считают наиболее близкими друзьями и союзниками России Белоруссию (49%), Китай (40%) и Казахстан (32%).

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