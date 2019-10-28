Москва, 28 октября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. В Госдуме приветствовали отказ Минэкономразвития вводить «налог Чубайса».

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

«Любая инициатива идеолога «ваучерной приватизации» должна отвергаться любым здравомыслящим человеком», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Министерство экономического развития исключило предложенные главой «Роснано» Анатолием Чубайсом положения, касающиеся углеродного налога, из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов после замечаний, представленных Минэнерго, Минпромторгом и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом говорится в письме заместителя министра экономического развития Михаила Расстригина в правительство РФ, пишет РБК.