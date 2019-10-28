Москва, 28 октября, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Либо президент Украины Владимир Зеленский может расстрелять вооруженные группы, либо они ему покажут «кузькину мать», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Политолог отметил, что Зеленский вел себя с «ветеранами АТО» не так, как подобает говорить власти с теми, кто стоит ниже, с подчиненными, а как минимум на равных или даже с положения ниже, потому что его лексика в стиле «я не лопух» — это и есть разговор снизу.

«Значит, он сознательно создаёт снижающий образ, который должен показать, что он ниже, а они выше. А зачем он сознательно создает такой образ? Почему после того как за него избрали 73%, он должен пасовать перед малой группой? Значит, это не малая группа, это люди, которые продиктуют ему политику. Потому что, если он примет другую политику, эти люди выйдут на улицу и покажут ему «кузькину мать» — очередной майдан», — заявил Кургинян.

По его словам, либо у Зеленского есть возможность расстрелять тех, кто выйдет на Майдан против него, и тогда установится порядок в стране, либо он этого сделать не может, а они могут осуществить госпереворот, и тогда власть — они, а не Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский встретился в населенном пункте Золотое с вооруженными людьми с требованием отвести оружие с линии соприкосновения. Однако, судя по видеозаписи встречи, это больше походило на бандитские разборки с попыткой разговаривать на «блатном» языке.