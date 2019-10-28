Горно-Алтайск, 28 октября, 2019, 10:59 — ИА Регнум. В Республике Алтай в минувшие выходные (26−27 октября) погода была неустойчивой, с перепадами температур. Дождь, мокрый снег и минусовые температуры ночью способствовали образованию гололёда.

Александр Иващенко Республику Алтай завалило снегом 19-20 октября

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, водителям, которые ещё не успели «переобуть» технику в зимнюю резину, необходимо сделать это как можно быстрее.

Александр Иващенко В октябре в Горном Алтае столбики термометров уже опускались ниже ноля

Пешеходам также советуют помнить о скользких дорогах и соблюдать меры безопасности.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в городе Горно-Алтайске (столица Республики Алтай) и пригороде ажиотаж на шиномонтажных мастерских наблюдался 19−20 октября. В те дни в регионе выпал обильный снег, установился временный снежный покров. Жители города и пригорода жаловались на скользкие дороги.

В очередях в шиномонтажные мастерские приходилось стоять по несколько часов. За замену «летней» резины на «зимнюю» брали от 1000 рублей. Нестандартные случаи увеличивали тариф на 500, а то и на тысячу рублей.

Александр Иващенко Из-за «внезапной» зимы на шиномонтажных мастерских наблюдался ажиотаж

Добавим, по состоянию на 28 октября в Горно-Алтайске и пригороде тепло. В Майме столбик термометра поднялся до +14 градусов, однако погода портится.

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