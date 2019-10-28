Сеул, 28 октября, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Из-за череды тайфунов в Южной Корее выросли цены на пекинскую капусту. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Пекинская капуста

Согласно опубликованным данным, в конце октября стоимость одного кочана составила 5 680 вон (~$4,86), что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечают специалисты, стоимость овоща увеличилась из-за плохих погодных условий. В частности, только в сентябре на Южную Корею обрушились три тайфуна.

Стоит отметить, что в текущем году площадь земельных участков, на которых выращивают пекинскую капусту, были сокращены на 17%. Предполагается, что в 2019 году общий объем урожая капусты составит 1,1 млн тонн, что на 21% ниже, чем в прошлом году.