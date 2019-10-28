Москва, 28 октября, 2019, 10:46 — ИА Регнум. В России централизованно закупили незарегистрированные препараты для помощи детям. Об этом 28 октября заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью на радио «Комсомольская правда».

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«Было принято решение централизованно закупить препараты, не зарегистрированные у нас, через Московский эндокринный завод — это держатель всех наших наркотических технологий. Вчера мы первую партию получили. Провели большую работу с регионами, сейчас чуть больше 11 тыс. упаковок нам необходимо», — заявила Скворцова.

Всего детей в незарегистрированных лекарствах нуждается, по данным регионов, 550 детей.

«Мы предполагаем, что кто-то может просто не знать об этом и количество может несколько увеличиться. Поэтому вместе с регионами мы открыли онлайн цифровую регистрацию детей — все будут обеспечены, кому это необходимо», — подчеркнула она.

Первая партия закупок уже завезена 27 октября — в течение нескольких дней их получат московские дети, а до конца недели препараты будут развезены по всем регионам России.