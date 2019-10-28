Симферополь, 28 октября, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Показатели туристического потока в Крым в 2019 году оказались выше данных рекордного 2018 года, сообщил на страницах в социальной сети глава Крыма Сергей Аксёнов 28 октября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM На пляже в Гурзуфе. Крым

По последним данным, которые привёл Аксёнов, с начала года на территории Крыма отдохнули 6,87 млн человек, это на 10% больше показателей 2018 года. В 2018 году Крым посетили 6,8 млн туристов.

«Это рекордное количество за все постсоветские годы. Больше всего гостей традиционно приезжают из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Приволжского, Уральского федеральных округов», — сказал глава Крыма.