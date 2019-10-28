Москва, 28 октября, 2019, 10:42 — ИА Регнум. В вещании крупнейших российских федеральных телеканалов возможны сбои. Об этом заявил генеральный директор ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» Михаил Шубин.

Иван Шилов ИА REGNUM Российское телевидение

По его словам, которые приводит газета «Ведомости», это связано с сокращением штата. На такую меру телецентр был вынужден пойти из-за финансовых трудностей, вызванных неплатежами со стороны «Первого канала» и его подрядчиков, оставив только тех сотрудников, которые напрямую обеспечат жизнедеятельность «Останкино» и производство.

«Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причём лавинообразно, — отмечает Шубин. — Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра».

Гендиректор отметил, что «это крайне мерзкая ситуация», однако телецентр ничего сделать не может. При этом в пресс-службе «Первого канала» заявили, что компания осуществит выплаты в соответствии с договорными обязательствами.

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.