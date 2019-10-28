Москва, 28 октября, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Российская регуляторика лекарственных препаратов — одна из крупнейших и мощнейших в мире. Об этом 28 октября заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью на радио «Комсомольская правда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

«Российская регуляторика лекарственных препаратов — одна из крупнейших и мощнейших в мире наряду с американской и европейской. 6,5 млрд упаковок лекарств в рынке у нас находится ежегодно. Более того, мы сейчас в мире возглавляем законодательную базу регуляторики, наша признана одной из самых эффективных. С этим проблем нет — регистрация лекарств у нас быстрая и очень чёткая», — заявила Скворцова.

«Речь идёт сейчас о незарегистрированных препаратах — препаратах, которые не поданы на регистрацию компаниями-производителями. По разным причинам. Для этих случаев мы законодательно выписали возможность завоза этих лекарств по быстро получаемому разрешению», — пояснила она.

В прошлом году в среднем за два с половиной дня — не более пяти — такие разрешения давали.

Исключением являются препараты из запрещённых перечней — провезти без специального разрешения через границу их невозможно, отметила она. Именно в связи с последним и происходят скандальные случаи.