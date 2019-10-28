Вашингтон, 28 октября, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Геймеры, играющие в Fallout 76, решили выразить протест против компании-разработчика Bethesda Softworks прямо в игре. Об этом 27 октября сообщил портал Screen Rant.

Иван Шилов ИА REGNUM Компьютерные игры

https://twitter.com/HoaWasteland/status/1187446248812318720

Причиной их недовольства стала новая платная премиум-подписка Fallout 1st, предоставившая игрокам несколько новых функций. Издание описывает реакции геймеров на этот шаг разработчика как «смешанные, но в основном негативные».

В частности, игрок, купивший домен FalloutFirst.com для публикации протестных публикаций, пояснил журналистам: нововведения стали для него «соломинкой, которая сломала спину верблюду». Он заявил, что Bethesda лжет, когда говорит о том, что игроки просили ввести подобный платный сервис, поскольку они никогда не просили делать какие-либо функции игры платными.

Напомним, стоимость ежемесячной подписки Fallout 1st составляет $12,99. Некоторые геймеры, оплатившие её, столкнулись с проблемами. Например, они обнаружили, что не могут контролировать подключения других игроков к выделенным серверам, а вещи, положенные в «бездонный» ящик, предоставляемый подписчикам, стали исчезать.