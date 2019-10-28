Луганск, 28 октября, 2019, 10:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в ЛНР со стороны украинских силовиков, сообщили 28 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Mil.ru АГС

«В 16.00, с позиций 59-й бригады ВСУ, расположенных в районе населённого пункта Луганское, украинские боевики подвергли обстрелу из автоматического гранатомёта район населённого пункта Нижнее Лозовое», — сказано в сообщении.

В результате обстрела никто из военнослужащих Народной милиции ЛНР не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разведка Народной милиции ЛНР сообщила о размещении боевой техники ВСУ в жилой застройке населённых пунктов Золотое, Катериновка, Орехово, Крымское, Лопаскино, Счастье, Песчаное, Малиновое, станица Луганская, Светлодарское и Богдановка.

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