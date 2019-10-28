Новосибирск, 28 октября, 2019, 10:33 — ИА Регнум. В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета (НОВАТ) начались премьерные показы оперы Цезаря Кюи «Кот в сапогах».

Анна Алябьева ИА REGNUM Главный режиссёр НОВАТа Вячеслав Стародубцев

Анна Алябьева ИА REGNUM Фрагмент из оперы «Кот в сапогах»

На театральной сцене эта опера впервые появилась не в России. В 1913 году она была представлена публике в виде кукольного спектакля в Риме в «Театре для маленьких». В 2013 году, к столетию первой постановки, премьера «Кота в сапогах» состоялась на сцене Женевской оперы.

Анна Алябьева ИА REGNUM Детская опера «Кот в сапогах»

Прогон постановки на сцене новосибирского театра прошёл 25 октября. На сцене — солисты НОВАТа, в зале — дети и родители, которые увидели оперу-сказку первыми, большинство из из них — театральные дети. По словам постановщика спектакля и автора идеи — главного режиссёра НОВАТа Вячеслава Стародубцева, именно они — самый предвзятый зритель.

Анна Алябьева ИА REGNUM Главный режиссёр НОВАТа Вячеслав Стародубцев

«Театральные дети — самый жёсткий зритель, самый предвзятый. Потому что они видели всё, они воспитаны в театре. И проверка на театральных детях — это самое важное», — отметил он.

Художник-сценограф Тимур Гуляев отмечает, что можно программировать те эмоции, которые, предположительно, должны возникнуть у юного зрителя при появлении того или иного персонажа на сцене.

Анна Алябьева ИА REGNUM Людоед из детской оперы «Кот в сапогах»

«Гарантированно или нет, я не знаю. Но программировать можно. Для этого придумываются всякие ходы», — рассказал он.

У детской оперы свои законы. И, по словам Вячеслава Стародубцева, эти законы открываются «с каждой премьерой, с каждым спектаклем», и всё же они бесконечны.

«Я считаю, что сегодня нужно сражаться за детство, сражаться за классический фундаментальный уникальный театр, сражаться за классическую музыку, классические постановки. Потому что мне кажется, что и в России настал тот момент, когда все наелись интерпретациями. Мне кажется, погрузиться в исторический контекст — это намного сложнее, чем придумать современную концепцию. Это моё сугубо личное субъективное мнение. Но я буду сражаться за классический театр и сражаться за то, чтобы детский спектакль провозглашал фундаментальные истины, ценности добра, красоты и взаимопонимания. Для меня это очень важно. Я воспринимаю это как свою миссию. Я абсолютно не модный режиссёр, я — режиссёр классического репертуара», — подчеркнул Стародубцев.

При этом он отмечает, что классический театр может быть современным, если найти грань и баланс целесообразности и здравого смысла.

Анна Алябьева ИА REGNUM Опера «Кот в сапогах» на сцене НОВАТа

Видимо, именно поэтому история, представленная в спектакле, максимально приближена к произведению Шарля Перро.