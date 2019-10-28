Великий Новгород, 28 октября, 2019, 10:33 — ИА Регнум. В Новгородской области в результате ураганного ветра, порывы которого достигали 27 метров в секунду, произошло отключение электроснабжения в 139 населённых пунктах пяти районов — Волотовского, Демянского, Крестецкого, Новгородского и Старорусского. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 октября, в ГУ МЧС России по Новгородской области.

Без электричества

Без электроснабжения, по данным на 9:00 28 октября, оставались 4944 дома, в которых проживают 9742 человека.

Есть ли среди обесточенных объектов социально значимые — уточняется.

По информации новгородского филиала компании «Россети Северо-Запад», к середине ночи энергетикам удалось вернуть энергоснабжение в более чем 30 населённых пунктов, в том числе в деревни Хутынь и Григорово Новгородского района, Медников, Новосельский Старорусского района, Городцы, Горицы, Михалково, Горки, Погорелец Волотовского района. Ремонтные работы продолжаются.

«Работе энергетиков мешает сильный ветер. Также передвижение бригад затруднено из-за большого количества поваленных деревьев», — отметили в новгородском филиале «Россети Северо-Запад».