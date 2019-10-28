Москва, 28 октября, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Нефть продолжила дорожать 25 октября, показав плодотворные торги по итогам недели. Сегодня, 28 октября, на утренней сессии нефть марки Brent обновила одномесячные максимумы в районе $61,80 за баррель, откуда слегка отскочила, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рост цен на нефть

«Теперь в центре внимания игроков находится отметка $62, выступающая в роли ближайшего сопротивления. После тестирования уровня $58 на рынке оживились покупатели.

Под конец недели оптимизма игрокам добавили сообщения представителей США и Китая о дальнейшем прогрессе в переговорах и готовности заключить промежуточную торговую сделку, что несколько снизило опасения за состояние мировой экономики и глобального спроса на энергоносители.

В пользу быков также сыграли еженедельные данные Baker Hughes. Отчет отразил сокращение числа буровых сразу на 17 единиц до 696 штук, что стало минимальным значением с апреля 2017 года.

В более долгосрочной перспективе это предвестник сокращения добычи, но с повышением эффективности производства взаимосвязь этих индикаторов несколько ослабла, о чем говорит сдержанная реакция рынка.

В ближайшей перспективе Brent будет пытаться удержаться над 100-дневной скользящей средней и прорваться через уровень $62. Интерес к риску в целом присутствует, но не носит ярко выраженного характера, что ограничивает потенциал роста котировок.

При этом свежие позитивные новости с торгового фронта способны протолкнуть баррель выше области $62 за баррель», — полагает эксперт.

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