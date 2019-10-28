Москва, 28 октября, 2019, 10:30 — ИА Регнум. В России произведут попытку уйти от льготного обеспечения лекарствами узкому кругу лиц к более широкой системе отсроченного возмещения лекарственных средств. Об этом 28 октября заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью на радио «Комсомольская правда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

«В прошлом году подняли вопрос о необходимости трансформации системы амбулаторного лекарственного обеспечения и переходе на государственную систему возмещения стоимости лекарств, которая существует во всех странах с развитыми системами здравоохранения», — заявила Скворцова.

«То есть уходить от льготного обеспечения по очень ограниченным категориям граждан — фактически к тотальному обеспечению с платежом (отсроченным). Мы надеемся, что в течение двух-трёх лет мы на эту систему перейдём», — подчеркнула она.