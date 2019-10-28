Оренбург, 28 октября, 2019, 10:29 — ИА Регнум. В Оренбурге на ряде шиноремонтных мастерских в выходные дни (26−27 октября) водители открыли сезон перехода с летней колесной резины на зимнюю. Между тем, заморозки согласно метеопрогнозу ожидаются только во второй половине недели.

Шиномонтаж

В Оренбурге до 1 ноября ожидаются положительные температуры воздуха и дожди до 30 октября. В последний день месяца (31 октября) столбик термометра опустится до нуля градусов по Цельсию, и осадки перейдут в фазу мокрого снега.

В ночь на 1 ноября заметно похолодает. Синоптики обещают снегопад и устойчивые низкие ночные температуры воздуха.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в отдельных шиноремонтных мастерских областного центра наблюдались очереди автовладельцев, которые решили заранее перейти на зимний вид колесной резины.