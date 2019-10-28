Ярославль, 28 октября, 2019, 10:25 — ИА Регнум. В Ярославской и Вологодской областях из-за последствий сильного ветра задержались 11 пассажирских и три пригородных поезда. Об этом сообщает официальный сайт Северной железной дороги.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 28 октября сильный ветер нанес повреждения инфраструктуре в Ярославской области.

«Из-за неблагоприятных погодных условий и шквалистого ветра на ряде участков Северной железной дороги повреждены линии связи, вследствие чего произошли остановки и задержки пригородных и пассажирских поездов. На участках Ярославль — Александров, Рыбинск — Сонково и Вологда — Данилов по состоянию на 8:00 (мск) задержаны 11 пассажирских поездов и три пригородных поезда», — сообщает сайт Северной железной дороги.

Задержались поезда Санкт-Петербург — Иваново, Санкт-Петербург — Уфа, Москва — Кострома, Москва — Воркута, Москва — Владивосток, Самара — Санкт-Петербург, Кострома — Москва, Череповец — Москва, Воркута — Москва, Вологда — Москва, Владивосток — Москва.

Пассажирам поездов, задержанных более чем на четыре часа, будет предоставлено питание. Создан оперативный штаб, координирующий работы по ликвидации последствий происшествия. Аварийные ремонтные бригады приступили к восстановительным работам.