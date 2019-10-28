На Северной железной дороге поезда задерживаются из-за обрывов проводов
Ярославль, 28 октября, 2019, 10:25 — ИА Регнум. В Ярославской и Вологодской областях из-за последствий сильного ветра задержались 11 пассажирских и три пригородных поезда. Об этом сообщает официальный сайт Северной железной дороги.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 28 октября сильный ветер нанес повреждения инфраструктуре в Ярославской области.
Задержались поезда Санкт-Петербург — Иваново, Санкт-Петербург — Уфа, Москва — Кострома, Москва — Воркута, Москва — Владивосток, Самара — Санкт-Петербург, Кострома — Москва, Череповец — Москва, Воркута — Москва, Вологда — Москва, Владивосток — Москва.
Пассажирам поездов, задержанных более чем на четыре часа, будет предоставлено питание. Создан оперативный штаб, координирующий работы по ликвидации последствий происшествия. Аварийные ремонтные бригады приступили к восстановительным работам.