Санкт-Петербург, 28 октября, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Меньше чем за месяц с момента открытия трех новых станций пятой линии петербургского метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — по этому участку проехали свыше 828 тысяч пассажиров. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция «Проспект Славы»

Напомним, долгожданное открытие новых станций метрополитена, так называемого Фрунзенского радиуса, состоялось 3 октября текущего года — после многолетних отсрочек.

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Наиболее востребованной у пассажиров оказалась станция «Проспект Славы», ее средний пассажиропоток за три недели достиг почти 20 тысяч человек в сутки.

«Пассажиропоток «Дунайской» превысил 15 тысяч человек в сутки, станцией «Шушары» по статистике ежедневно пока пользуются около 4 100 пассажиров», — отмечают в пресс-службе петербургской подземки.

При этом специалисты отмечают снижение пассажиропотока на расположенных в непосредственной близости к новому участку других станциях. Например, на станции «Купчино», которая до недавнего времени была одной из самых загруженных в Петербургском метрополитене, он упал на девять тысяч человек в сутки.

«Сейчас станцией пользуются около 60 тысяч пассажиров. Также снизилась нагрузка и на «Международной», там пассажиропоток упал на десять тысяч, сегодня этой станцией пользуются около 26 тысяч человек в сутки», — говорится в сообщении пресс-службы подземки.