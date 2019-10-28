Ашхабад, 28 октября, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Туркмения и Малайзия планируют наращивать сотрудничество в рамках Движения неприсоединения. Об этом 27 октября заявил туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов по итогам встречи с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Туркмения

Президент Туркмении отметил, что во время переговоров большое внимание было уделено сотрудничеству в торгово-экономической сфере. В частности, стороны договорились нарастить взаимный товарооборот, а также усилить сотрудничество в нефтегазовой отрасли.

Бердымухамедов добавил, что малайзийским партнерам было предложено совместно использовать инфраструктуру Туркменбашинского международного морского порта.

Напомним, 25 октября на саммите Движения неприсоединения президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что участники Движения должны выступить против дискриминации и искусственных барьеров в мировой торговле.