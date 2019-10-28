* запрещённая в России организация

Киев, 28 октября, 2019, 10:10 — ИА Регнум.

Российскому МИД не стоит реагировать на заявления представителей «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем более что вовсе не они являются «истинными виновными» в неисполнении Минских соглашений, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в понедельник, 28 октября, комментируя ответ Марии Захаровой на высказывания Андрея Билецкого.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Ранее глава «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором назвал разведение войск на Донбассе сдачей территории и заявил о возможности увеличить присутствие в Донбассе «добровольческих» батальонов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отметила, что эти комментарии Билецкого отвечают на вопрос, кто является «истинным виновным» в неисполнении Минских договоренностей.

«Мне думается, не следовало официальному представителю МИД нашей страны реагировать на заявления украинских шовинистов из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Слишком много для них чести. Да, они имеют некоторый вес на Украине, но они — террористы. И они — маргиналы. Их и упоминать-то лишний раз не надо.

В любом случае за всё, что происходит на территории Украины, отвечают власти этой страны. Несколько десятков таких маргиналов при желании власти могут быть легко сметены армией. А будут сметены, никакие «тысячи» уже на их место не придут. Если, конечно, их не организует на это Запад через своих местных ставленников.

«Истинно виновным» в блокировании выполнения Минских договоренностей был и остаётся не основатель полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не его партия «Национальный корпус». Истинным виновным и в отсутствии прогресса в урегулировании в Донбассе, и в других бедах современной Украины был и остаётся Петр Порошенко, его приспешники, а также поддерживавшие их все последние пять лет США и западные европейцы. Они остаются виновными и сегодня. Именно их и надо называть и наказывать.

Билецкий, повторю, не сила. Билецкий — исполнитель. Вот с теми, чью волю он исполняет, и надо вести жесткий разговор», — отметил Михаил Демурин.