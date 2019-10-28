Уфа, 28 октября, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Повысить плату за вывоз мусора могут в Башкирии при условии хорошей организации данной работы. Об этом 28 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

По его словам, в настоящий момент тариф на вывоз мусора в Башкирии является самым низким в приволжском федеральном округе и составляет 35 рублей для сельской местности и 70 рублей для городского населения.

По данным министерства экологии Башкирии, задолженность населения перед региональными операторами составляет более 750 млн рублей. Регоператоры же задолжали своим подрядчикам свыше 300 млн рублей.

По словам министра экологии Башкирии Урала Искандарова, жители республики жалуются на несвоевременный вывоз отходов, дефицит контейнеров и мусорных площадок. Кроме этого, недовольство у населения вызывает отсутствие льгот и стоимость услуг по вывозу мусора.

По его словам, в республике заключено всего 21,1 тыс. договоров на обслуживание коммерческих организаций. Бизнес не соглашается оплачивать навязываемые им нормативы, а регоператоры, хотя и обязаны, но отказываются вывозить раздельно собранные отходы. В настоящее время в Башкирии раздельно собирается порядка 30% мусора, а сортируется лишь 15% отходов, отметил он.

При этом, чиновники могут воздействовать лишь административными мерами. Так, регоператорам были выписаны штрафы на сумму 265 тыс. руб, а хозяйствующим субъектам вынесено более 1000 уведомлений, добавил министр.

В настоящий момент в республике установлено 17 тыс. площадок с 49 тыс контейнерами. Необходимо оборудовать еще 9,2 тыс мусорных площадок и поставить 10,5 тыс. контейнеров. На эти цели из бюджета было выделено на 2019 год и 2020 год по 173 млн рублей. В настоящее время освоено порядка 73%.