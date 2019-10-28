Любим, Ярославская область, 28 октября, 2019, 10:00 — ИА Регнум. В Ярославской области власти заговорили о строительстве новой малой гидроэлектростанции — на реке Обноре в городе Любиме. Об этом написал на своей странице заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Валерий Холодов Река Обнора

«Обсудили с коллегами вопрос строительства ГЭС на Обноре в Любиме. Это решило бы сразу две проблемы района — обеспечение собственной электроэнергией и водой. Местные власти организовали фокус-группу по данному вопросу, итог: 98% мужчин и 93% женщин строительство поддерживают. И даже священнослужители благословляют. Значит, дело нужное, будем прилагать усилия, чтобы довести его до конца», — написал в социальных сетях Валерий Холодов.

В настоящее время в Ярославской области нет ни одной ГЭС на малых реках. Планы строительства ГЭС на реках Которосли, Костроме, Обноре и ряде других обсуждались в конце 1930-х — начале 1940-х годов. Из-за начала Великой Отечественной войны от них отказались, а после войны к ним уже не возвращались из-за низкой эффективности малой гидроэнергетики.