Владивосток, 28 октября, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Сумма в 11 млрд рублей, которая была украдена на строительстве судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне, была озвучена гособвинением в ходе рассмотрения апелляционной жалобы бывшего исполнительного директора компании «Владивосток-Девелопмент» Алексея Бойцова в Ленинском суде Владивостока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Воровство

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Как участник преступного сообщества, осуществляющий учёт и легализацию похищенных денежных средств, Алексей Бойцов, по версии следствия, получал часть преступных доходов наличными из общего финансового фонда. Общая сумма дохода преступного сообщества составила 11 012 385 449,10 рублей, пишет издание Конкурент.

Преступное сообщество было организовано директором Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорем Борботом, который сбежал в США как только была раскрыта преступная схема.

По версии следствия, от имени ДЦСС в 2011—2013 годах заключались договоры с аффилированными с Игорем Борботом компаниями, которым перечислялись значительные суммы, но строительство или не велось, или стоимость проведенных работ существенно завышалась. Изначально сообщалось, что было похищено не менее 4 млрд рублей, предназначенных для строительства верфи «Судостроительный комплекс «Звезда». Позже обстоятельства совершения преступлений «Борботом и Ко» были конкретизированы, в результате сумма нанесенного обвиняемыми ущерба АО «ДВЗ «Звезда» существенно возросла и на данный момент достигла 11 млрд рублей.

В преступном сообществе, как предполагается, также участвовали президент ГК RDS Алексей Харис, гендиректор ЗАО «Росдорснабжение» Сергей Чевелев, заместитель гендиректора по экономике и финансам ЗАО «Росдорснабжение» Александр Тихонов.

Алексей Бойцов получил шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, также взыскание обращено на 2,7 млн долларов США на его банковском счете.

Как сообщало ИА REGNUM, депортации из США в Россию добивается генеральная прокуратура в отношении Игоря Борбота, которого обвиняют в хищениях денежных средств при строительстве верфи «Звезда» в Большом Камне.