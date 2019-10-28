Санкт-Петербург, 28 октября, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Служебный автомобиль аэропорта «Пулково» столкнулся с частным авиалайнером. Люди не пострадали, однако самолет получил повреждения. Ведется проверка.

Szsut.sledcom.ru ЧП в «Пулково»

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО, ЧП произошло 27 октября в 21:09 мск. На борту частного бизнес-джета находились три члена экипажа и VIP-пассажир. Никто не пострадал. Самолет получил повреждение в виде вмятины на предкрылках правого полукрыла.

«Установлено, что ввиду плохих метеоуслуловий водитель автомашины не заметил препятствие, внезапно возникшее по ходу движения», — отметили в транспортной полиции.

В это время в Петербурге шел мокрый снег и сильный дождь, было ветрено.

Самолет поставили на стоянку для обследования. Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка.

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России также начата доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В СЗСУ на транспорте заявили о повреждении фюзеляжа воздушного судна. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.