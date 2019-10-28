Чебоксары, 28 октября, 2019, 09:37 — ИА Регнум. В Чувашии уровень безработицы за неделю вырос на 0,1% и по состоянию на 28 октября достиг 0,69%. Официально зарегистрировано 4286 безработных, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные министерства труда и социальной политики Чувашии.

Cap.ru В Чебоксарах с начала года создано 684 временных рабочих мест и трудоустроено на общественные работы 1930 человек

В республике на 28 октября уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения составляет 0,69%, что на 0,1% больше, чем было по состоянию на 21 октября. Региональные власти заявляют, что Чувашия занимает четвёртое место по данному показателю среди регионов Приволжского федерального округа.

Число официально зарегистрированных безработных за неделю, с 21 по 28 октября, выросло в Чувашии на 49 человек — с 4237 до 4286 человек. В режиме неполной занятости трудились 77 человек (на 21 октября — 67).

Информацию о наличии 19 756 вакансий (на 21 октября — 20 138 единиц) представили 1846 работодателей. Коэффициент напряжённости рынка труда (численность безработных граждан в расчёте на одну заявленную вакансию) вырос за неделю на 0,01 и достиг 0,22 единицы. С начала года трудоустроено 35 937 человек, в том числе 554 инвалида.

Отметим, что с начала года (с 24 декабря 2018 года по 28 октября 2019 года) уровень регистрируемой безработицы вырос на 0,5% (с 0,64% до 0,69%), число безработных возросло на 264 человек (или на 6,5%) — с 4022 до 4286 человек.

Ранее чувашские власти заявляли, что наиболее востребованные рабочие специальности на рынке труда — это подсобные рабочие, водители, каменщики. По специальностям служащих больше всего требуются врачи, воспитатели, медицинские сестры.