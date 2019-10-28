Ярославль, 28 октября, 2019, 09:29 — ИА Регнум. В Ярославле в ночь на 28 октября сильный ветер нанес повреждения городской инфраструктуре и имуществу людей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Последствия сильного ветра в Ярославле

Порывы ветра превышали 20 метров в секунду. Сильный ветер валил деревья, остановки общественного транспорта, мусорные контейнеры, срывал крыши, рекламные баннеры.

Последствия сильного ветра в Ярославле

В некоторых местах опрокинуты дорожные знаки. В результате падения деревьев пострадали припаркованные автомобили.

Последствия сильного ветра в Ярославле

Последствия сильного ветра в Ярославле

Из-за падения деревьев на линии электропередач произошло аварийное отключение электроэнергии в Дзержинском районе. По данным мэрии города, без электричества остались 273 многоквартирных дома, 6 школ и 15 детских садов.

Последствия сильного ветра в Ярославле

Из-за отключения электричества были остановлены две котельные в Дзержинском районе города, отопление было отключено в 14 и 12 микрорайонах, а также больница № 9.