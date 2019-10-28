Делягин рассказал, как сделать в РФ дешевые и доступные кредиты
Москва, 28 октября, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Для успешного экономического развития РФ нужно ограничивать финансовые спекуляции, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 28 октября корреспонденту ИА REGNUM.
Но, как подчеркнул Делягин, поскольку российские либералы служат глобальным спекулянтам, то ограничивать спекуляции они не могут по определению.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что Центробанку не следует понижать ключевую ставку ниже уровня в 3%. По словам министра, в случае, если указанного уровня будет недостаточно для стимулирования экономики, лучшим вариантом будет «пользоваться механизмом бюджетного стимулирования, увеличивать дефицит».