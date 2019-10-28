Эрбиль, Ирак, 28 октября, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани провел переговоры с советником по национальной безопасности Ирака Фалихом Фаядом, об этом 27 октября сообщает Kurdistan.ru.

(сс) ObjectiveKurd Масуд Барзани

Стороны обсудили акции протеста, продолжающиеся в Багдаде и ряде других крупных городов. Кроме того, Барзани и Фаяд сошлись в своей поддержке реформ, объявленным премьер-министром страны Адилем Абдулом Махди.

Также было достигнуто понимание в необходимости более тесных контактов между курдской автономией и центральным правительством страны.

В этот же день Фаяд провел переговоры с сыном Масуда Барзани, премьер-министром Иракского Курдистана Масруром Барзани. В ходе дискуссии были подняты те же вопросы.