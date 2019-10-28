Североуральск, Свердловская область, 28 октября, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Жители свердловского Североуральска снова получат отопление и горячую воду в 16:00 по местному времени 28 октября (14:00 мск). Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Josh Wedin Батарея отопления

В районе 11:00 по местному времени на котельную планировалось возобновить подачу газа. К 16:00 горячее водоснабжение и теплоснабжение обещают возобновить в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 27 октября лесовоз протаранил газопровод диаметром 426 мм. После этого более 37 тыс. человек лишились газа. Под отключение попали и две котельные, из-за чего в домах тысяч людей пропало отопление.