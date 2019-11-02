10:23 28.10.2019

По прогнозам синоптиков, уже со вторника, 29 октября, в регионе днём воздух не прогреется выше +8 градусов, начнутся дожди. 30 октября днём прогнозируется +3 градуса, пройдёт снег, а 31 октября — уже днём будет минусовая температура, до одного градуса мороза, а ночью — до — 5.

ГИБДД распространило предупреждение автомобилистам о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю.

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Замена резины на тульских автосервисах сегодня обойдется от тысячи рублей и выше, в зависимости от диаметра.

Подробности в материале: В Туле ожидается первый снег — автомобилистов призывают «переобуться»

Об этом: В Якутии водители на зиму запасаются автоодеялами

Якутия уже окончательно вошла в зиму — по данным синоптиков, температура воздуха до — 8 градусов наблюдается в Якутске, и это самые меньшие показатели термометров в республике. В северных районах уже давно лежит снег, а автомобилисты «переобулись».

Подробности в материале: В Оренбурге водители выстраивались в очередь в шиноремонтные мастерские

В Оренбурге в ряде шиноремонтных мастерских в выходные дни (26−27 октября) водители открыли сезон перехода с летней колесной резины на зимнюю. Между тем заморозки, согласно метеопрогнозу, ожидаются только во второй половине недели.

В очередях в шиномонтажные мастерские приходилось стоять по несколько часов. За замену «летней» резины на «зимнюю» брали от 1000 рублей. Нестандартные случаи увеличивали тариф на 500, а то и на тысячу рублей.

В Республике Алтай водителям, которые ещё не успели «переобуть» технику в зимнюю резину, в МЧС советуют сделать это как можно быстрее. В целом же ажиотаж на шиномонтажных мастерских в городе Горно-Алтайске и пригороде наблюдался 19−20 октября. В те дни в регионе выпал обильный снег, установился временный снежный покров. Жители города и пригорода жаловались на скользкие дороги.

В Республике Алтай в октябре уже выпадал совсем не октябрьский снег. Фото: Александр Иващенко для ИА REGNUM

Сезонная смена шин для легковых автомобилей, которую предлагает одна из популярных сетей автосервиса в Санкт-Петербурге, будет осуществляться по следующим расценкам: за четыре колеса на дисках диаметром R13, R14, R15 — 900 рублей, R16 — 1200 рублей, R17 — 1500 рублей, R18 — 1800 рублей, R19 — 2200 рублей, R20 — 2600 рублей, R21 — 3000 рублей, R22 — 3400 рублей.

Подробности в материале: В Ростове-на-Дону выпадет первый снег

В Ростове-на-Дону первый снег выпадет до начала календарной зимы. Осадки в виде снега ожидаются в ночь на 1 ноября. В это же время температура воздуха опустится до — 3 градусов.

Причем понедельник, 28 октября, будет самым теплым на этой неделе. Далее уже во вторник может пойти дождь переходящий в снег. В среду может похолодать до 0…+3 градусов днем, а вот ночью ожидается 0…-2 градуса.

В Москве с 28 октября по 3 ноября ожидается неустойчивая погода с перепадами давления, порывистым ветром, дождем и мокрым снегом. Об этом 28 октября сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информацию, полученную в центре «Фобос».

В Перми 27 октября подрядные организации, занятые в уборке улично-дорожной сети, приведены в режим повышенной готовности. Спецрежим связан с неблагоприятным метеопрогнозом на 28 октября. Чиновники мэрии напоминают автомобилистам о необходимости заменить летнюю резину на зимнюю.

Об этом: Сильный ветер и снег ожидаются в Хакасии

Жителей Хакасии просят соблюдать меры безопасности. В том числе в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности предупредили, что гололёд и сильные осадки могут вызвать нарушение в работе автомобильного транспорта и способствовать росту ДТП.

В Хакасии 29 октября и ночью 30 октября прогнозируются очень сильный западный ветер 15−20 м/с. Местами его порывы будут достигать 25−28 м/с, а в горах Орджоникидзевского района — и вовсе 30−35 м/с. Местами в горных районах пройдёт очень сильный снег, мокрый снег.

Из-за выпавшего снега асфальт становится мокрым и возникает риск скольжения автомобиля на дороге, предупреждает муниципальная служба полка ДПС в Казани. А в случае скольжения увеличивается тормозной путь транспортного средства. Летние шины в подобных погодных условиях теряют свои свойства, «твердеют» при низких температурах, что может спровоцировать неуправляемый занос.

Об этом: Костромская область восстанавливается после штормового ветра

Синоптики вдобавок к сильному ветру обещают еще и мокрый снег.

По данным ФГБУ «Верхне-Волжского УГМС», 28 октября местами по Нижегородской, Кировской областям, Чувашии, Удмуртии и Марий Эл наблюдается очень сильный западный, северо-западный ветер порывами до 20−25 м/с.

Читайте также: В Москве продолжится похолодание до нуля градусов

Фото: Дарья Антонова ИА REGNUMВ ближайшее время в Москву придет похолодание. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

В связи с этим ажиотажа у шиномонтажных мастерских в этих регионах пока нет. А те водители, которые все же поспешили поменять резину, отмечают, что цены пока вполне демократичные — за смену одного колеса вместе с балансировкой на отечественную автомашину, например, в Карачаево-Черкесии берут 400 рублей.

На Юге России и Северном Кавказе погода все еще не предвещает скорых сезонных природных катаклизмов. Днем в субъектах округа тепло и солнечно от +16 до +23°С. В середине наступившей недели ожидается похолодание, но до минусовых значений температуры еще далеко.

Какая зимняя шина лучше? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. У каждой свои слабые и сильные стороны. Всё зависит от того, на каком покрытии будет использоваться.

Архангельские синоптики предупредили жителей региона о появлении гололедицы на дорогах. На этой неделе столбик термометра может опуститься до ⎯12 градусов. Погоду обещают умеренно-холодную, с осадками в виде снега.

Чтобы «переобуть» колеса в Барнауле некоторым автомобилистам пришлось сегодня ожидать более двух часов. Собственники шиномонтажной мастерской не соизволили клиентам пояснить, что у них сломался аппарат для балансировки колёс. Это выяснилось только спустя два часа ожидания. При этом с клиентов взяли по 1300 руб.

В Москве желающих поменять резину пока совсем немного, в шиномонтажных мастерских очередей не наблюдается. Шиномонтаж. Дарья Антонова ИА REGNUM

28 октября станет последним относительно теплым осенним днем для Нижегородской области. Далее до конца недели будет постепенно холодать и столбики термометров сместятся в зону отрицательных температур.

По данным Гидрометцентра России, до конца ночи 29 октября местами в Курганской области ожидается ветер с порывами до 25 м/с.

29 октября местами по югу Тюменской и Омской областям ожидается очень сильный ветер с порывами 25−27 м/с, сообщает Гидрометцентр России.

По сообщению Гидрометцентра России, 28 октября в Коми сильные осадки (снег, мокрый снег), гололедные явления. В Вологодской области сильные осадки (дождь, снег, мокрый снег), гололедные явления, ветер 15−17 м/с.

Север Свердловской области 28 октября завалило снегом. Уже можно кататься на лыжах.

Окрестности Екатеринбурга утром 29 октября ждёт очередной кошмар. После прошедшего вечером 28 октября ливня температура опустится ниже нуля. Тротуары превратятся в каток.

«Люди в таких домах не имеют возможности отапливать свои квартиры, и будущее похолодание может создать для них серьёзные проблемы», — заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин .

В Новгородской области, которая переживает последствия сильнейшего шторма, дальнейшего усиления ветра не ожидается, но будет похолодание до двух градусов мороза. Региональные власти поставили задачу в первоочередном порядке восстановить электроснабжение и теплоснабжение социально значимых объектов (их обесточено более 60), а также многоквартирных домов.

28 октября в Хакасии сильные и очень сильные осадки (дождь, мокрый снег), метель, гололедные явления, ветер 25−28 м/с, в горах (М Ненастная) до 35 м/с.

В Красноярском крае: 28−29 октября в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе снег, метель, ветер 17−22 м/с (на юге до 27 м/с); 28 октября в центральных и южных районах сильные и очень сильные осадки (дождь, мокрый снег), гололедные явления, ветер до 25 м/с.

В Республике Алтай дождь, ветер 18−23 м/с, в горах до 28 м/с.

29−30 октября в Чукотском автономном округе снег, метель, ветер 17−22 м/с, 29 октября на побережье 25−30 м/с. 29 октября в Приморском крае сильные осадки (дождь, снег). 30 октября в Забайкальском крае снег, мокрый снег, ветер 18−23 м/с, сообщает Гидрометцентр России.

30 октября в Чувашии прогнозируется мокрый снег, а 31 октября республику накроет метель, и начнёт формироваться снежный покров. По прогнозу, за двое суток в Чебоксарах может выпасть до 12 мм осадков, большая часть из них — в виде снега. Этот день может стать для некоторых водителей днём жестянщика.

В Забайкальский край , похоже, пришла настоящая зима. Снега на дорогах Читы, Читинского, Нерчинского, Карымского районах, а также на трассе «Байкал » сейчас столько, что в УГИБДД Забайкальского края автомобилистов попросили отложить поездки на дальние расстояния, особенно в темное время суток.

За минувшие сутки, 28 октября, количество ДТП в Петербурге незначительно превысило среднесуточные показатели. В Ленинградской области дорожная ситуация осложнилась более заметно.

Подробности в материале: В Тверской области на смену сильному ветру пришли заморозки и снег

Резкое понижение температуры, осадки в виде снега прогнозируются в Тверской области 29−30 октября. Первый снег в Тверской области выпал уже в ночь на 29 октября. По прогнозам, днём во вторник сохранится плюсовая температура — воздух прогреется до +4, однако ночью похолодает до трех градусов мороза, снова пойдёт снег. 30 октября днём тоже ожидается снег, снег с дождём, а температура будет не выше — 1 градуса. В ночь на 31 октября синоптики прогнозируют до пяти градусов мороза. Ранее ГИБДД предупредила водителей о необходимости вовремя сменить летнюю резину — в связи с прогнозируемым похолоданием. Местные СМИ сообщают, что в регионе утром 29 октября уже произошли аварии из-за гололёда.

Читайте также: В Петербурге в ночь на 29 октября выпало 4 см снега

В ночь на вторник, 29 октября, в Санкт-Петербурге выпало свыше 4 см снега. Дорожные предприятия города работают в дежурном режиме для предотвращения гололеда.

Подробности в материале: На Кубани прогнозируют дождь и мокрый снег

Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в Краснодарском крае 30 — 31 октября. В ночь на 30 октября и днём того же дня дожди ожидаются в большинстве районов края, 31 октября в горах ожидается мокрый снег. Осадки будут сопровождаться сильным ветром, от пяти до десяти метров в секунду, с порывами 13−18 м/с.

Синоптики фиксируют аномальное тепло в южных районах Хабаровского края. В конце октября неожиданно распустились почки на деревьях, зацвели цветы, а перелётные птицы не спешат улетать на юг.

На борьбу с последствиями первого осеннего снегопада в Ленинградской области потребовалось свыше тысячи кубометров песко-соляной смеси и 47 тонн чистой соли.

Городские службы Великого Новгорода готовятся к предстоящему похолоданию и первым снегопадам. Власти отчитываются, что «Городское хозяйство» уже подготовило запас песко-соляной смеси для обработки улиц и тротуаров города, а зимой на уборке города планируют задействовать 20 единиц спецтехники, находящихся в муниципальной собственности — её переоборудуют для работы в зимний период.

Предстоящему похолоданию было посвящено совещание в нижегородском областном правительстве. Губернатор Глеб Никитин потребовал обеспечить готовность снегоуборочной дорожной техники в районах региона к неблагоприятным погодным условиям.

Кроме того, прогнозируется усиление ветра до 15−20, местами по северной половине до 24 м/с, а также перепады температуры воздуха. Всё это может спровоцировать налипание мокрого снега на провода, на автодорогах — накаты и гололедицу.

В Бурятии снова объявлено штормовое предупреждение. По данным республиканского гидрометцентра, 30 октября по республике ожидается ухудшение погоды, осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, по северному Прибайкалью и Баргузинской долине сильный мокрый снег.

К полудню 29 октября в Петербурге сотрудники ГИБДД зафиксировали 248 заявок о ДТП, что на 110 меньше, чем на то же время предыдущего дня, несмотря на ухудшение погодных условий. Водители стали аккуратнее на дорогах или вообще отказались от поездок.

13:39 29.10.2019

Снегопады, гололедица на дорогах ожидается на территории Ивановской области 30 октября.

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Читайте также: В Ивановской области прогнозируют снегопады и гололедицу

15:27 29.10.2019 Центр организации дорожного движения Москвы рекомендует жителям столицы не пользоваться личным автомобилем вечером 29 октября. Об этом ЦОДД сообщил в Twitter. Читайте также: Москвичам рекомендуют не пользоваться автотранспортом вечером 29 октября

17:02 29.10.2019 Госавтоинспекция Брянска 29 октября настоятельно порекомендовала автовладельцам города сменить летние шины на зимние. По данным синоптиков, в ближайшие дни на территории области ожидается понижение температуры воздуха до — 5 градусов в ночные часы, возможно выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега. Читайте также: Брянские автоинспекторы напомнили о смене шин

18:08 29.10.2019 В Москве уровень пробок достиг восьми баллов, сообщает 29 октября онлайн-сервис «Яндекс.Пробки». Читайте также: Дороги Москвы остановились в многокилометровых пробках

18:30 29.10.2019 В Ярославской области в ночь на 30 октября ожидается снегопад. Водителей просят быть осторожными на дорогах и поменять резину на зимнюю. Подробности в материале: На Ярославскую область идет снегопад.

20:02 29.10.2019 В Московской области вечером 29 октября пошел сильный снег. Об этом сообщил в соцсети ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «А у нас повалил снежище! Крупными хлопьями, на траве, растениях остается, на дорогах и голой земле пока тает. За бортом +2. Дмитровский район Московской области…» — рассказал синоптик.

20:10 29.10.2019 Первый снег в Петербурге, 29.10.19. Дарья Драй ИА REGNUM

22:17 29.10.2019 На дорогах Москвы вероятны гололедица и мокрый снег, сообщает 29 октября столичное управление МЧС России на своём официальном сайте. Водителям советуют не повышать скорость, соблюдать увеличенные дистанции между автомобилями и избегать резких манёвров.

02:54 30.10.2019 В Приамурье второй за последние дни крупнейший снегопад ударил по населённым пунктам. В городе Свободный за ночь выпала месячная норма снега, дорожные службы приступили к уборке улиц, в первую очередь обращая внимание на очистку и отсыпку песком подъёмов и спусков. Читайте подробнее: В Приамурье выпала месячная норма осадков

06:07 30.10.2019 Синоптики отмечают, что в континентальных регионах Дальнего Востока непривычно высокие температуры воздуха. К этому привела высокая циклоническая активность. Об этом: В континентальных Колыме и Якутии синоптики отметили небывалую «жару»

08:27 30.10.2019 Снег в подмосковном Красногорске. Фото: Евгений Цоц

08:39 30.10.2019 Резкая смена погоды ожидается в Дагестане в период с 31 октября по 1 ноября. Причина тому — приход на Северный Кавказ арктического воздуха, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По данным чрезвычайного ведомства, похолодание будет сопровождаться дождями. В горных районах и на севере низменных районов осадки будут переходить в снег и мокрый снег. Днем 31 октября и в течение суток 1 ноября дожди в горных районах будут сильными. Читайте об этом: В Дагестане ожидается резкое похолодание с дождями и снегом

08:44 30.10.2019 В Москве 30 октября ожидается снег и гололедица, сообщает центр «Фобос». Температура воздуха в дневное время окажется возле нулевых значений. Подробности в материале: Синоптики предупредили москвичей о снеге и гололедице

09:19 30.10.2019 Профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев в комментариях порталу «Татар-информ» заявил, что в Казани в ноябре у погоды будет также неустойчивый характер, возможны перепады температур и давления. Между тем ГИБДД республики уже рекомендует водителям «переобуть» автомобили в зимнюю резину.

09:37 30.10.2019 В среду, 30 октября, Санкт-Петербург окажется под влиянием небольшого циклонического гребня, пришедшего с запада. Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдет кратковременный снег. Читайте также: Гребень с запада: в Петербурге холоднее обычного и местами снежно

10:10 30.10.2019 Снегопад в Омске. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

10:33 30.10.2019 Установившаяся в Москве ненастная погода практически не повлияла на количество посещающих столицу России туристов. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе московского комитета по туризму. Подробности в материале: Ненастная погода в Москве не влияет на турпоток — комитет по туризму

11:56 30.10.2019 Температура воздуха в Москве и столичном регионе в ночь на 30 октября опустилась ниже «нуля». Это стало самым низким показателем в течение осени, передает центр погоды «Фобос». Подробности в материале: Синоптики зафиксировали в Москве самую холодную ночь с начала осени

12:19 30.10.2019 30 октября в Чувашии идёт мокрый снег с дождём, а в ночь с 1 на 2 ноября прогнозируется первый серьезный мороз, −8…−13 градусов. Читайте также: Морозы и снегопады в Чувашии сменит оттепель

12:44 30.10.2019 Чебоксары. 30.10.2019

13:07 30.10.2019 С первой метелью в Тульскую область прилетели снегири, 30 октября 2019 г.

13:16 30.10.2019 С установлением холодной погоды и выпадением снега в конце октября на территории Перовского лесничества «Шушенского бора» (Красноярский край) отмечена массовая миграция свиристелей обыкновенных (лат. Bombycilla garrulus), которая наблюдается один раз в несколько лет. Фото Элинор Пэйт, пресс-служба НП «Шушенский бор»

13:34 30.10.2019 В Чувашии в связи с ухудшением погодных условий и снегопадами на дорогах республиканского значения организовано круглосуточное дежурство подрядных организаций и казённого учреждения «Чувашупрдор». В режиме повышенной готовности находятся городские службы в Чебоксарах. Читайте также: Из-за снегопадов в Чувашии дорожные службы будут работать круглосуточно

13:40 30.10.2019 Снегопад в Чебоксарах

14:38 30.10.2019 Экстренное предупреждение объявлено на территории Калмыкии из-за ухудшения погодных условий с 30 октября до 3 ноября. Прогнозируется усиление ветра до 18 м/с, осадки. Существенно похолодает — ночью и утром температура воздуха опустится до −1…−5 градусов, местами — до десяти градусов мороза. Читайте также: В Калмыкии из-за резкого похолодания объявили экстренное предупреждение

16:25 30.10.2019 Снегопад в Москве. Дарья Антонова ИА REGNUM

16:30 30.10.2019 На территории Ленинградской области в ближайшие дни произойдет серьезное ухудшение погодных условий. Ожидается мокрый снег, который будет сменяться дождем, а также «температурные качели». В связи с этим дорожники просят водителей быть особенно внимательными и осторожными. Об этом: Автомобилистов предупредили о снеге и дожде в Ленобласти

17:45 30.10.2019 Санкт-Петербург. 30.10.2019

19:41 30.10.2019 Из-за снегопада Москва практически встала в многокилометровых пробках.

20:09 30.10.2019 Почти в два раза возросло количество аварий на дорогах Москвы. Большинство автомобилей, попавших в ДТП, произошло с участием автомобилей на летней резине. Читайте подробнее: Почти в два раза возросло число мелких аварий в Москве из-за снега

20:20 30.10.2019 Тюменские синоптики предупреждают жителей региона о неблагоприятных погодных условиях 31 октября 2019 года. Ожидается ухудшение погодных условий — осадки в виде мокрого снега, гололёд, усиление северо-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду. Вероятны повреждения, обрывы линий связи и электропередач, падения слабо закреплённых конструкций, срывы кровли со зданий и сооружений, предупреждают спасатели. На автодорогах области возможны дорожно-транспортные происшествия, связанные с плохой видимостью в связи с дождем, грозой и градом. Вероятны задержки рейсов в аэропорту «Рощино» и нарушения графиков движения автобусов на муниципальных и межрегиональных маршрутах. Об этом: Тюменцев предупредили о превратностях шквалистого ветра и гололёда

20:55 30.10.2019 ИА REGNUM

22:10 30.10.2019 В ночь на 31 октября в Москве сохранится снег.

22:11 30.10.2019 В четверг, 31 октября, в Москве ожидается до минус 3.

22:12 30.10.2019 Очереди на шиномонтаж круглые сутки. Водителей призывают быть внимательнее и осторожнее на дорогах.

00:11 31.10.2019 Снегопад в Москве ИА REGNUM

04:09 31.10.2019 В Татарии на 31 октября (утром и днём) местами прогнозируется метель, а на дорогах — гололедица. «Минимальная температура воздуха ночью составит минус 5 градусов, днем она не превысит +1 градуса», — сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. Госавтоинспекция МВД по республике призывает водителей к своевременной замене летних шин на зимние и рекомендует быть крайне внимательными на дороге.

04:09 31.10.2019 Госавтоинспекция МВД Татарии призывает участников дорожного движения учитывать изменившиеся погодные условия, быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание, достаточный запас топлива. В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге можно обратиться за помощью в Госавтоинспекцию по телефону: 8(843)533−38−88.

05:49 31.10.2019 На выходные и праздничные дни 2−4 ноября в Приморье придут холода: температура воздуха ночью во Владивостоке опустится до минус 8 градусов, а в районах края — до минус 13. Сильный ветер будет сопровождать холодную погоду, однако осадков на эти дни не ожидается. Подробности в материале: Холода придут в Приморье в длинные ноябрьские выходные

07:57 31.10.2019 На Урале водителям лучше отказаться от поездок. Причиной являются неблагоприятные погодные условия, сообщает управление дорог «Южный Урал». Читайте подробнее: Опасный снегопад: уральских водителей просят отказаться от поездок

08:04 31.10.2019 В Приамурье сложились устойчивые минусовые температуры. С 1 ноября и в течение всех праздников в северных районах области будет до минус 20 градусов, в южных районах до минус 13 при сильном ветре и малой облачности. Об этом: Холода закрепятся в Приамурье в праздничные выходные дни

08:08 31.10.2019 Гололедица на дорогах в столичном регионе ожидается все оставшиеся дни недели, включая воскресенье. Водителей просят соблюдать скоростной режим. Читайте также: Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве до конца недели

08:14 31.10.2019 Гололед [torange.biz]

08:25 31.10.2019 В Москве 31 октября температура воздуха опустится до отрицательных значений. Об этом сообщает центр «Фобос». Читайте подробнее: «Под гребнем антициклона»: в Москве ожидается до — 2°С

08:35 31.10.2019 В Ульяновске дорожная техника в связи со снегопадом вышла на улицы города около 4 часов утра. Также на улицах города работают дворники и бригады ливнёвщиков Об этом: В Ульяновске устраняют последствия первого снегопада

08:35 31.10.2019 В ГИБДД Ульяновской области напоминают, что в ближайшие дни на территории региона местами возможен кратковременный дождь и снег, в результате чего при минусовой температуре воздуха образуется гололедица. И призывает тех, кто не успел сменить «летнюю» резину на «зимнюю», сделать это оперативно. [[[quote-2]]]

08:36 31.10.2019 31 октября в Ульяновской области днём ожидается нулевая температура, осадки в виде дождя и мокрого снега. Вечером может похолодать до — 7 градусов.

08:37 31.10.2019 Санкт-Петербург в четверг, 31 октября, окажется в передней части очередного циклона, идущего из Северной Атлантики. Он принесет в город осадки в виде снега и дождя. Читайте подробнее: Очередной циклон принесёт в Петербург снег с дождем

08:49 31.10.2019 Невский проспект. Дарья Драй ИА REGNUM

08:52 31.10.2019 В Московской области машина с чиновниками из Крыма попала в смертельное ДТП, сообщает телеграм-канал Mash. Читайте подробнее: Крымский чиновник устроил смертельное ДТП в Подмосковье

09:02 31.10.2019 МЧС предупредило о резком похолодании в Чечне. С 31 октября по 2 ноября в регионе ожидается снижение температуры воздуха до 0 °C — ­­-2°С, а в горной местности — до — 6 °C. Вместе с этим в республике будут идти дожди и выпадет мокрый снег. Ожидается усиление ветра до 15−18м/с. В связи с такими прогнозами все силы и средства территориальной системы ЧС находятся в полной готовности к реагированию на возможные происшествия. Подробности в материале: В Чечне из-за непогоды приведены в полную готовность все силы системы ЧС

09:06 31.10.2019 Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент смертельной аварии с крымскими чиновниками в Московской области. Читайте также: Момент автокатастрофы с крымскими чиновниками в Подмосковье попал на видео

09:38 31.10.2019 200 единиц коммунальной спецтехники работает на улицах Уфы, убирая выпавший ночью снег. Помимо этого, во дворах сейчас работает 155 единиц спецтехники и 766 работников ЖКХ.

09:40 31.10.2019 Фуры с цирком-шапито «На льду» застрял на замёрзших перевалах в Тындинском районе Приамурья. Подробности в материале: Цирк-шапито застрял на перевале в Приамурье

10:06 31.10.2019 В Оренбурге Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов о возможных осложнениях обстановки на дорогах. Автовладельцев просят заменить летнюю резину на зимнюю и быть предельно внимательными в связи с неблагоприятным метепрогнозом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области. Между тем осложнения возможны не только в областном центре. Но на всей территории региона. По данным синоптиков, в конце октября теплые атлантические процессы ослабевают. С 30 октября началось похолодание в связи с затоком холодного арктического воздуха. 31 октября погнизируют пронизывающий северо-западный ветер и первые в этом сезоне заряды мокрого снега. Температура ночью и днем от — 4 °C до +5°С. Подробности в материале: В Оренбуржье мокрый снег и гололёд может осложнить обстановку на дорогах

10:20 31.10.2019 Шиномонтаж

10:56 31.10.2019 В Ульяновской области, на которую обрушились первые сильные снегопады, дорожная техника работает в усиленном режиме. Расчистка трасс идёт в усиленном режиме. В областном департаменте автодорог возобновлена круглосуточная работа диспетчерской службы и центра мониторинга дорожной ситуации. В случае ухудшения погодных условий в области будут приниматься оперативные решения об изменении работы пассажирского транспорта. В регионе просят жителей «воздержаться от дальних поездок», а водителей — «сохранять дистанцию и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения». Читайте также: Из-за непогоды в Ульяновской области могут изменить работу автобусов

11:27 31.10.2019 В Московской области от наледи очистили 15 тыс. км дорог. Для безопасности дороги обработали пескосоляной смесью. В работах задействовали более 637 единиц спецтехники. Читайте подробнее: В Московской области от наледи очистили 15 тыс. км дорог

11:39 31.10.2019 Москвичи выстроились в очередь на «переобувку» машин. И эта очередь в шиномонтаж начинается в ближайших дворах. На дорогах гололедица.

11:40 31.10.2019 В Самарской области объявили штормовое предупреждение. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности из-за ожидаемого в первой половине дня сильного снегопада и отложения мокрого снега.

11:41 31.10.2019 Фото Светланы Земсковой

11:58 31.10.2019 «Красиво… и вместе с тем опасно, снег мокрый. Берегите себя, осторожно на дорогах. Технику для уборки мы закупили в этом году еще, в зиму входим уверенно», — написал в своём аккаунте в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров, обнародовав снежные фото. Фото со страницы Р. Хабирова в соцсетях

12:06 31.10.2019 Холода скоро уйдут из Москвы. Об этом сообщает 31 октября центр погоды «Фобос». Об этом: Синоптики сообщили, когда потеплеет в Москве

12:21 31.10.2019 В Челябинской области на региональных дорогах последствия снегопада ликвидируют 189 единиц техники. Об этом сообщает областной миндортранс. К 12:00 по местному времени в работах было занято 68 комбинированных дорожных машин, 18 погрузчиков, 31 автогрейдер. Также задействована и другая техника. Подробности в материале: В Челябинской области увеличили количество снегоуборочной техники

12:42 31.10.2019 82 единицы спецтехники были задействованы ночью для уборки улиц Самары. За ночь было израсходовано порядка 9,8 тонн «Бионорда» и 10 тонн песчано-соляной смеси. Наготове в резерве находятся 35 комбинированных машин, в которых сейчас нет необходимости.

12:43 31.10.2019 Челябинск. 31.10.2019

12:43 31.10.2019 В Липецке с 31 октября по 6 ноября прогнозируют резкое похолодание, туман и усиление ветра до 15−19 метров в секунду. В связи с этим со 2 по 4 ноября в областном центре введут режим повышенной готовности для органов системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подробности в материале: В Липецке из-за похолодания введут режим повышенной готовности

13:27 31.10.2019 Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы рекомендует не пользоваться автомобилем, на котором не сменили летнюю резину на зимнюю. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба ЦОДД. Подробности в материале: ЦОДД просит москвичей не выезжать на дороги на летней резине

13:55 31.10.2019 Гололёд. Москва [Дарья Драй © ИА REGNUM]

14:02 31.10.2019 Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области призывает донских автомобилистов к своевременной смене летней резины на зимнюю. «Не забывайте про сезонную смену резины, не оттягивайте этот момент до последнего», — призывают сотрудники дорожной полиции в Instagram. Подробности в материале: Ростовских автомобилистов призывают «не оттягивать смену резины»

14:12 31.10.2019 Федеральные дороги в Брянской области готовы к эксплуатации в зимний период, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва — Бобруйск. Специалисты проверили состояние защитных дорожных сооружений, элементов обустройства дорог и искусственные сооружения. Обслуживать федеральные трассы будут более 280 машин спецтехники, оборудованные системой световой сигнализации в условиях ограниченной видимости, радиостанциями и датчиками ГЛОНАСС. Для обработки дорог заготовлено более 143 тысяч тонн песко-соляной смеси, которые разметили на 22 базах. Все реагенты прошли лабораторные исследования, они не опасны для окружающей среды. Об этом: Брянские участки федеральных трасс готовы к зиме

14:24 31.10.2019 В Ростовскую область пришли морозы. Температура воздуха опускается до минусовых отметок ночью. Так, согласно оперативному прогнозу синоптиков, в ночь на 31 октября температура воздуха составляла — 3 градуса, при прояснениях — до — 6 градусов. Заморозки в ряде районов сопровождал небольшой дождь и снег. Читайте по теме: В Ростовскую область пришли морозы

14:37 31.10.2019 Ростов-на-Дону. 31.10.2019

15:35 31.10.2019 ГУ МЧС России по Псковской области предупредило жителей региона о необходимости смены покрышек. «Переход на зимние шины следует осуществлять уже тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет составлять 5 градусов и ниже. Дожидаться сильных морозов, выпадения снега и вообще полноценного наступления зимы не стоит», — сообщили в ведомстве. В Пскове сегодня — 1−2 градуса выше ноля.

17:57 31.10.2019 В Башкирии — первый настоящий снегопад в этом сезоне. Глава республики Радий Хабиров призвал жителей республики беречь себя и быть осторожными на дорогах. Однако он отметил, что снегоуборочная техника закуплена и с осадками муниципальные службы справятся. Читайте также: Башкирия «уверенно входит в зиму»

17:58 31.10.2019 31 октября в Уфе. Фото: пресс-служба главы Башкирии.

18:03 31.10.2019 В Москве первые заморозки привели к тому, что число аварий на дорогах выросло в два раза, сообщает «Россия 24».

18:31 31.10.2019 На Курган 31 октября обрушился снегопад с дождем. На борьбу с непогодой оперативно вышли муниципальные дорожные службы. Фото пресс-службы горадминистрации Кургана.

18:40 31.10.2019 Курган 31 октября оказался в плену снегопада с дождём. Уборка городских территорий началась с раннего утра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Зауралья. В очистке города от снега было задействовано 45 единиц дорожно-коммунальной техники. Наряду со специализированными машинами трудились более 50 рабочих. Распределение противогололёдных материалов по территории Кургана выполняют 8 комбинированных дорожных машин. Уборка снега с магистральных улиц столицы Зауралья будет продолжена ночью, чтобы не допустить замерзания снежных масс и грязи на проезжих частях. Об этом: В Кургане дорожная техника будет чистить город ночью

19:00 31.10.2019 По данным кемеровского Гидрометцентра, в пятницу, 1 ноября, в регионе будет до +16 °C. В некоторых районах возможны дожди, гололёд, ночью — мокрый снег. В субботу, 2 ноября, днём температура воздуха составит от — 1 °C до +4°C, ветер юго-западный ветер, в отдельных районах осадки и метели. В воскресенье, 3 ноября, температура воздуха в регионе составит от — 2 °C до +3°C. Ночью возможен снег. В понедельник, 4 ноября, по прогнозам до — 6 °C, местами снег. Об этом: Сначала тепло, потом холодно: синоптики Кузбасса дали прогноз на выходные

19:13 31.10.2019 Первые заморозки в Москве ИА REGNUM

19:13 31.10.2019 Последний день октября в Москве в фотографиях. Запомним его таким. Об этом: Прощание с теплом, в Москву пришла зима

19:15 31.10.2019 В Кирове снегопад шел с середины дня 30 октября и до утра. Объем выпавших осадков составляет около 20 мм, оценили проблему в администрации города. Однако дорожные службы не справляются с первым же зимним испытанием. Читайте также: На дорогах Кирова после снегопада недосчитались снегоуборочной техники

22:11 31.10.2019 На Свердловскую область 1 ноября вновь обрушится снегопад: МЧС вновь объявило штормовое предупреждение. Сегодня, 31 октября, непогода стала причиной десятков ДТП, сообщает телекомпания ОТВ.

22:25 31.10.2019 В Челябинске на улицах города снег убирают 126 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба областного миндортранса. Читайте также: Ночью Челябинск очищают от снега 126 машин

22:43 31.10.2019 Челябинский губернатор Алексей Текслер вновь не удовлетворён качеством работы подрядчиков по уборке снега. Они не сделали должных выводов на совещании 21 октября, приводит его слова пресс-служба главырегиона. «Количество техники по-прежнему не позволяет подрядчикам в регламентные сроки убирать дороги Челябинска, ряда региональных дорог. Есть ряд нареканий по уборке снега в муниципалитетах области, мне об этом постоянно пишут люди», — сказал губернатор. Об этом: Челябинский губернатор снова раскритиковал качество уборки снега

22:59 31.10.2019 Капризы уральской погоды добавили дорожникам работы Пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

23:04 31.10.2019 На Южном Урале сотни единиц техники вышли на расчистку дорог от снега Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области

01:02 01.11.2019 Последний день октября в Москве ИА REGNUM

06:50 01.11.2019 В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Сообщение об этом появилось на сайте Гидрометцентра России. Читайте подробнее: «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололедицы

08:02 01.11.2019 В Челябинске временно ограничено движение большегрузных машин. Под него попали фуры грузоподъёмностью более 10 тонн, сообщает пресс-служба мэрии. Читайте подробнее: В Челябинске из-за снегопадов ограничили движение фур

08:13 01.11.2019 Прошедший 31 октября в Челябинске уже второй с начала осени обильный снегопад спровоцировал серьёзные автомобильные заторы. Об этом пишут в соцсетях жители города. Об этом: Снегопад спровоцировал в Челябинске автомобильные заторы

08:23 01.11.2019 Успешной работе снегоуборочной техники на улицах Челябинска мешают автомобилисты. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте администрации города. «Многие автомобилисты создают помехи для работы техники, не пропуская и вклиниваясь в сформированные колонны», — говорится в сообщении. Читайте также: Мэрия Челябинска: автомобилисты мешают снегоуборочной технике

08:34 01.11.2019 В Москве в октябре по зимнему похолодало, но в праздничные выходные (2−4 ноября) тепло вернется. На столичный регион надвигается антициклон. Подует южный ветер. Снег прекратится. Ожидается до +8, +10 градусов тепла. Об этом: Холод отпустит Москву в праздничные выходные дни

09:00 01.11.2019 В Самаре из-за гололеда водители отказывались везти пассажиров на Красную Глинку. Для решения данной проблемы на место направили дополнительную технику с реагентами. В настоящий момент движение восстановлено.

09:14 01.11.2019 Уборка снега [Дарья Драй © ИА REGNUM]

09:58 01.11.2019 В Сургуте (ХМАО) 1 ноября 2019 года снегоуборочная машина задавила насмерть 41-летнюю женщину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по ХМАО. Трагедия произошла в 10:00 по местному времени (8:00 мск) около дома № 12 по ул. Нефтяников. Водитель снегоуборочной машины при движении назад не убедился в безопасности манёвра. Техника наехала на женщину, направлявшуюся к автопарковке. На месте смертельного ДТП работают полицейские дознаватели. Об этом: В Югре снегоуборочная машина задавила женщину

10:47 01.11.2019 В Кургане для качественной и своевременной уборки дорожной сети от снега введён запрет на стоянку транспортных средств в ночное время на 13-ти улицах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии столицы Зауралья. Стоянка автотранспорта запрещена с 00:00 до 06:00 часов на улицах Советская, М. Горького, К. Маркса, Кирова, Володарского, Пичугина, Савельева, генерала Дубынина, Р. Зорге, Пушкина, Томина, Кравченко, Климова. В местах запрета будут установлены соответствующие дорожные знаки. Читайте подробнее: В Кургане уборка снега перекроет на ночь 13 улиц

10:49 01.11.2019 В Свердловской области работы по ликвидации последствий снегопада осуществляют 385 единиц специальной техники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики. Читайте также: В Свердловской области чистить дороги от снега выехало 385 машин

11:07 01.11.2019 Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей, не заменивших на своих машинах летнюю резину на зимнюю, сделать это как можно скорее. Это позволит избежать дорожно-транспортных происшествий, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД корреспонденту ИА REGNUM. Читайте также: ГИБДД обратилась к свердловским водителям, не сменившим резину на машинах

11:15 01.11.2019 В Курганской области ещё не убран урожай. Техника вышла на снежные поля. Об этом сообщил в своём паблике директор регионального департамента АПК Владимир Архипов.

12:03 01.11.2019 Уборка снега на улицах Екатеринбурга. екатеринбург. рф

12:28 01.11.2019 Центр организации дорожного движения Москвы рекомендует жителям столицы заранее спланировать маршруты вечерних поездок. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба ЦОДД. Читайте подробнее: ЦОДД рекомендует москвичам заранее спланировать вечерние поездки

12:30 01.11.2019 В Самаре увеличили количество спецтехники для уборки снега с улиц. Последствия прошедшего накануне снегопада в городе ликвидировали в 2 смены. Всего было задействовано на этих работах 346 дорожных рабочих, которые убирали снег вручную и 222 спецмашины. За минувшие сутки в Самаре было израсходовано более 200 тонн «Бионорда» и 99 тонн песчано-соляной смеси.

12:48 01.11.2019 Тюмень. 1 ноября. Обстоятельства ДТП выясняются.

13:04 01.11.2019 Сильный снегопад ожидается в южных районах Ставропольского края. Из-за ухудшения погодных условий объявлено экстренное предупреждение, сообщили в региональном МЧС. «В ближайшие 1−3 часа и до конца суток 1 ноября и далее в ночь на 2 ноября в южной части края ожидается местами очень сильный снег», — сказано в сообщении со ссылкой на ставропольский Гидрометцентр. Читайте также: Сильный снегопад ожидается в Ставропольском крае

13:52 01.11.2019 В Ростов-на-Дону вновь вернётся бабье лето. Синоптики обещают, что на предстоящей неделе воздух прогреется до +20 градусов. Так, температура воздуха начнёт постепенно повышаться, начиная с 4 ноября. Ночью воздух прогреется до +9 градусов. Читайте также: Ростовские синоптики обещают потепление до +20 градусов

14:01 01.11.2019 В Чебоксарах за двое суток снежный покров достиг семи сантиметров. Самые большие сугробы — в Канаше, их высота составляет 10 сантиметров. Из-за обильных снегопадов в Чебоксарах за двое суток произошло 49 ДТП, в основном это столкновения транспортных средств. Об этом: Погода в Чувашии: от морозов до оттепели

14:13 01.11.2019 Небольшое потепление прогнозируется на территории Воронежской области на длинных выходных 2−4 ноября. Так, в ночь на субботу, 2 ноября, всё ещё будет морозно, до — 4 градусов, днём потепление тоже значительным не будет — воздух прогреется до +4 градусов. Однако уже 3 ноября потеплеет до +6 градусов, возможен дождь. В День народного единства 4 ноября потеплеет до +8, будет облачно, но осадков синоптики не прогнозируют. Читайте подробнее: Воронежцам обещают потепление

14:34 01.11.2019 Воронеж 01.11.2019

14:49 01.11.2019 Зима ещё не скоро войдет в свои права в Европейской части России, однако при этом не стоит ждать повторения тёплой погоды. Об этом 1 ноября сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Читайте подробнее: В Гидрометцентре предрекли нескорый приход зимы на Европейскую часть России

16:23 01.11.2019 По сообщению Гидрометцентра России, до конца суток 1 ноября и в течение суток 2 ноября в Карачаево-Черкесии ожидается очень сильный снег.

16:24 01.11.2019 В течение суток 2 ноября в Ингушетии и Чеченской Республике ожидаются очень сильные осадки в виде мокрого снега и снега, местами с дождем, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

16:26 01.11.2019 По сообщению Гидрометцентра России, с 20 час (мск) 1 ноября и в течение дня 2 ноября на юге Камчатского края ожидается сильный дождь, в горных районах со снегом, налипанием мокрого снега, ветер юго-восточный 15−20 м/с, в прибрежных районах 25−30 м/с.

16:50 01.11.2019 Гидрометцентр РФ предупредил о сильных снегопадах на Северном Кавказе. До конца суток 1 ноября и ночью 2 ноября очень сильный снег ожидается на юге Ставрополья. Повалит снег также и в Карачаево-Черкесии. Он продолжится в течение суток 2 ноября. В Ингушетии и Чечне ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. Из-за этого может произойти сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах образоваться гололедица. Без снега прогнозы лишь в Дагестане. Об этом: Северный Кавказ завалит снегом: экстренное предупреждение Гидрометцентра

17:01 01.11.2019 Единая дежурно-диспетчерская служба МЧС России, mchs.gov.ru

18:01 01.11.2019 Муниципальное предприятие «Чистота» в Калининградской области сегодня, 1 ноября, приняло приобретённую новую технику для очистки улиц, сообщила пресс-служба регионального правительства. Всего за два года закуплено 56 единиц новой техники на общую сумму в 160 млн рублей. Общий парк дорожной техники региона, которая пущена для содержания областных дорог в зимний период, составляет 254 единиц техники. Заготовлено около 19 тыс. тонн песка, соли — более 6 тыс. тонн, песко-соляной смеси — 10,6 тыс. тонн. Читайте подробнее: Калининградская область закупила новую дорожную технику для уборки улиц

18:48 01.11.2019 Эта осень продолжает удивлять жителей Сибири аномально высокими температурами. Уже зафиксировано немало рекордов. Так, в минувший четверг метеорологическая служба Кызыла зарегистрировала температуру воздуха на отметке в 10,8 градусов выше ноля. Завтра в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Туве и в Хакасии будет тепло — до +13. Но уже во второй половине воскресенья столбики термометров пойдут вниз и остановятся на отметке в 5 градусов. При этом в отдельных районах пойдет мокрый снег и усилится ветер. Местами его порывы могут достигать 20 м/с. Так что к понедельнику — Дню народного единства среднесуточная температура на юге Сибири вернется к климатической норме, рассказала Первому каналу специалист Гидрометцентра России Виктория Дегтярева.

18:50 01.11.2019 Пока аномально холодная погода стоит на севере Восточной Сибири. Так, в Ханты-Мансийске — минус 6, в Салехарде — минус 10. Характер погоды в понедельник практически не изменится, отметила специалист Гидрометцентра России Виктория Дегтярева. На Таймыре — настоящие суровые морозы. Если днем минус 20, то в ночные часы столбики термометров опустятся еще на 10 градусов — до тридцатиградусной отметки. В Эвенкии и в Туруханском районе в ближайшие часы пойдет снег. Завтра он усилится, но уже в воскресенье его интенсивность ослабеет, и к понедельнику осадки прекратятся. Температура тоже будет с каждым днем только понижаться. Если в субботу еще 0 — минус 5, то к началу следующей недели — до 18 мороза. Самое время вставать на лыжи.

19:20 01.11.2019 Первый день ноября в Мурманской области стал рекордно холодным. По предварительным данным синоптиков, был перекрыт суточный минимум 1 ноября — в 9 утра в областном центре столбики термометров опустились до минус 20,3 градусов. Прежний рекорд, минус 19,4 градусов, приходился на 1926 год. Читайте также: В Мурманской области побит температурный рекорд

19:35 01.11.2019 Новая дорожная техника для уборки улиц Калининграда gov39.ru

19:44 01.11.2019 В течение длинных выходных со 2 по 4 ноября в Башкирии будет идти снег. При этом 2 и 3 ноября в ночные часы температура воздуха может упасть в ряде районов республики до — 16 °C, днем будет несколько теплее — до — 5 °C. Читайте также: В Башкирии все выходные будет снегопад

19:46 01.11.2019 В Нижегородскую область после практически зимней погоды придет потепление. После незначительного потепления в выходные следующая неделя может быть еще более теплой — синоптики прогнозируют, что к 6 ноября воздух прогреется до 11 °C днем, ночью — до 9 °C. Однако в ближайшие часы региональное управление МЧС предупреждает о надвигающейся метели. Читайте также: Нижегородцам пообещали отступление зимы

19:57 01.11.2019 Нижегородский кремль ИА REGNUM

23:58 01.11.2019 В Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае температурные показатели ниже привычных значений на 4 градуса. В полуденные часы столбики термометров покажут минус 5, ночью — до 10 мороза. В горах еще холоднее — минус 18, сообщила специалист Гидрометцентра России Виктория Дегтярева. И только на юге Челябинской области чуть теплее — днем до плюс 2. Будет идти снег. Исключение Курганская область.

01:09 Оперативный прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на 2 ноября 2019 года на территории Российской Федерации обусловливается прохождением 6 циклонов, 4 антициклонов и действием атмосферных фронтов. На территории РФ чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями, не прогнозируются, сообщает МЧС России.

01:11 В связи с воздействием комплексов неблагоприятных метеорологических явлений в виде: дождя, мокрого снега и порывов ветра до 20 м/с на территории 4 субъектов Дальневосточного (Камчатский и Хабаровский края, Магаданская и Сахалинская области); дождя, мокрого снега и порывов ветра до 23 м/с на территории 3 субъектов Сибирского (Новосибирская и Омская области, Кемеровская область — Кузбасс); мокрого снега и порывов ветра до 15 м/с на территории 2 субъектов Южного (Республика Калмыкия, Краснодарский край); сильного снега и порывов ветра до 20 м/с на территории 7 субъектов Северо-Кавказского (Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская и Чеченская Республики, Республики Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия — Алания, Ставропольский край) федеральных округов повышаются риски, связанные с затруднением в работе всех видов транспорта, порывами линий связи и электропередач, нарушением жизнеобеспечения населения. Об этом сообщает МЧС России.

03:07 Снегопад. © ИА REGNUM