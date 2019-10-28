Москва, 28 октября, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Федеральная целевая программа «охрана озера Байкал» может оказаться под угрозой срыва. Как заявили в Счётной палате РФ, причиной может стать низкое кассовое исполнение расходов, которое отмечается уже несколько лет подряд. Об этом на парламентских слушаниях в Госдуме РФ, посвящённых обсуждению исполнения поручений президента России по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению, заявил аудитор Михаил Мень.

(сс) AndreyKlementyev Байкал

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Так, Мень уточнил, что за прошедшие три года кассовое исполнение в среднем составило 88%. На 1 октября 2019 года исполнено только 19,3% назначений на сумму 758,9 млн рублей. При этом 36% из средств ФЦП предусмотрены на очистку Байкала, в том числе на утилизацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

«О рисках недостижения цели программы свидетельствует и крайне низкий уровень выполнения её показателей: в 2016 году — 22%, в 2017 году — 78%, в 2018-м — 44,4%. Риски неисполнения программных бюджетных расходов сохраняются и в текущем году», — доложил Мень, слова которого приводит пресс-служба Счётной палаты.

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Он напомнил, что из 4 млрд рублей было потрачено только 131 млн на разработку проектной документации, на корректировку которой в 2018 и 2019 годах из бюджета было выделено 395 млн рублей. При этом, по словам аудитора, в текущем году эти средства не будут реализованы.

Другой фактор риска — перемещение изначально зарезервированных на эти цели средств в резерв Минфина РФ. Ко второму чтению законопроекта о бюджете на предстоящую трехлетку так «заморожены» оказались 4,7 млрд рублей. Михаил Мень также отметил, что сейчас запланированы ассигнования только на 2020 год — 466,6 млн рублей. На последующие, 2021 и 2022 годы подобных планов и вовсе нет.

Аудитор указал на низкую степень реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал». На 1 сентября 2019 года не выполнены восемь из предусмотренных девяти контрольных точек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») обратился в СКР с заявлением о необходимости проверить действия правительства Иркутской области и АО «Росгеология», имеющих прямое отношение к расходованию средств по очистке озера Байкал. По данным «Известий», речь идёт о выполнении работ по ликвидации негативного воздействия отходов БЦБК. Бурматов не исключает, что государству мог быть причинён особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей.