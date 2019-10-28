Пекин, 28 октября, 2019, 08:39 — ИА Регнум. В общей сложности 6983 китайских чиновника были наказаны в сентябре за нарушение законов бережливости, сообщает агентство Синьхуа.

Отставка чиновника

Чиновники прошли по 5016 делам, сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии. Среди самых распространенных нарушений числится получение подарков, нецелевые растраты бюджетных средств на проведение банкетов, а также необоснованное получение премий.

В общей сложности 57 473 чиновника прошли по 40 768 делам о нарушении правил бережливости в Китае за первые девять месяцев 2019 года. Как сообщало ИА REGNUM, надзорные органы в общей сложности наказали 383 тыс. чиновника за коррупцию.