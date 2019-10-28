Новосибирск, 28 октября, 2019, 08:27 — ИА Регнум. В течение девяти месяцев текущего года в Центре занятости населения Новосибирска как ищущие работу зарегистрированы 32,7 тыс. человек. С учётом граждан, состоящих на учёте на 1 января, общее число ищущих работу через службу занятости населения составило 37,8 тыс. человек. Такие цифры озвучили специалисты отдела анализа рынка труда Центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

«С начала года при содействии городского центра занятости населения из 37,8 тыс. человек, зарегистрированных в поисках работы, трудоустроились 20 589 человек, 52,4% из которых составляют женщины, — уточняют специалисты центра. — Уровень трудоустройства составил 54,5% от поставленных на учёт ищущих работу граждан (с учётом переходящего остатка ищущих работу граждан на начало года). Из числа граждан, обратившихся в центр занятости, 28,8% нашли работу в десятидневный срок после постановки на учёт».

Число официально зарегистрированных безработных к концу сентября составляло 4 287 человек. Уровень зарегистрированной безработицы — 0,46% от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.