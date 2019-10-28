Москва, 28 октября, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Поездка на автомобиле по новой трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург обойдётся в 1,3−2 тыс. рублей. Об этом 28 октября пишет газета «Известия» со ссылкой на приказ «Автодора».

Russianhighways.ru Трасса М-11 (Москва — Санкт-Петербург)

Новую трассу планируется ввести в ноябре 2019 года. Цена проезда будет зависеть от дня недели и наличия электронного устройства, позволяющего оплачивать дорогу без остановки — транспондера. Стоимость такой техники начинается от 1 тыс. рублей.

Называется также стоимость проезда на различных участках. Поездка в выходные из Москвы в Тверь по трассе обойдётся в 870 рублей, а от Твери до Санкт-Петербурга — 1150.

Цены указаны для легковых автомобилей, подпадающих по габаритам в 1-ю категорию (высота до 2 метров), а также мототранспорта. Среднегабаритные машины выше 2 метров (2-я категория) заплатят за проезд 2030 рублей и 1521 с транспондером.

Владельцы транспортных средств 3-й и 4-й категории заплатят за поездку 2710 и 3980 рублей (2106 и 3188 рублей с транспондером).