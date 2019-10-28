Чханнён, Южная Корея, 28 октября, 2019, 08:16 — ИА Регнум. 27 октября в Южной Корее произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает KBS со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Землетрясение

Согласно опубликованным данным, землетрясение произошло в 15:30 по местному времени в 15 км к югу от уезда Чханнён провинции Кёнсан-Намдо. Очаг залегал на глубине 11 км.

Известно, что это второе сильное землетрясение в стране, произошедшее в течение года. Ранее, в июле, в южнокорейском Санджу (провинция Кёнсан-Пукто) произошло землетрясение магнитудой 3,9.

Как отмечают специалисты, жертв среди населения и другого ущерба не зафиксировано.

Отметим, что в текущем году на Корейском полуострове было зафиксировано более 70 землетрясений, магнитуда 13 из которых была выше 3 баллов.