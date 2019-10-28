Тулун, Иркутская область, 28 октября, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Предприниматели Приангарья, пострадавшие от мощнейшего наводнения, всё ещё недовольны размером оказываемой им поддержки. И, вероятно, в ответ на новый митинг представителей малого бизнеса, состоявшийся 24 октября в Тулуне, власти региона сообщили: помощь будет.

Цитата из к/ф «Богач, бедняк...» реж Арунас Жебрюнас. 1982. СССР Где деньги

«На поддержку предпринимателей из федерального бюджета выделено 500 млн рублей. Эти деньги уже доведены до Иркутской области. Для предоставления субсидий приняты все необходимые нормативные акты. Максимальный размер субсидии в отношении одного субъекта малого и среднего предпринимательства составит 1,5 млн рублей, но не более 99,9 процента затрат», — отмечают иркутские чиновники.

По их заверениям, выдача субсидий начнётся после 7 ноября 2019 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. После проливных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов, пострадавшими стали более 45 000 человек.

Санкционированный митинг в одном из наиболее пострадавших от потопа иркутских городов проходит уже второй раз. Как и перед приездом в регион Владимира Путина, в нём приняли участие порядка 250 человек. Пострадавшие утверждают, что выплатой 200 тысяч рублей единовременной помощи всё и ограничилось.

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