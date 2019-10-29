Названы регионы РФ с самым низким уровнем безработицы по итогам летних месяцев 2019 года. Исследование показало, что лучше всего обстоят дела в Москве. Еще в 38 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по РФ. Росстат подсчитал, что средний возраст безработных 35,5 года. Работу могут искать и 7 месяцев, и 12, и более. Подробнее о ситуации с безработицей в регионах РФ читайте в трансляции ИА REGNUM. [[[picture2]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

07:46 28.10.2019 Читайте также: Росстат назвал регионы с самой низкой и самой высокой безработицей

07:50 28.10.2019 В Нижегородской области по итогам сентября 2019 года безработными были зарегистрированы 6,8 тыс. человек, что составляет 110,8% к соответствующему уровню 2018 года. «В среднем за июль — сентябрь 2019 года по итогам выборочного обследования рабочей силы в Нижегородской области 70,5 тыс. человек, или 4% рабочей силы классифицировались как безработные», — отмечается в сообщении Нижегородстата. Читайте также: Живём или выживаем? В Нижегородской области подвели итоги

08:27 28.10.2019 В течение девяти месяцев текущего года в Центре занятости населения Новосибирска как ищущие работу зарегистрированы 32,7 тыс. человек. С учётом граждан, состоящих на учёте на 1 января, общее число ищущих работу через службу занятости населения составило 37,8 тыс. человек. С начала года при содействии городского центра занятости населения из 37,8 тыс. человек трудоустроились 20 589 человек. Число официально зарегистрированных безработных к концу сентября составляло 4 287 человек. Уровень зарегистрированной безработицы — 0,46% от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Читайте подробнее: Уровень зарегистрированной безработицы в Новосибирске — 0,46%

08:29 28.10.2019 Основные показатели работы центра занятости населения Новосибирска за 9 месяцев 2019 года в сравнении с соответствующим периодом 2018 года.

08:30 28.10.2019 В Оренбургской области на 23 октября безработица зафиксирована на уровне 1,17% экономически активного населения. По данным минтруда региона, на учете числились 11 764 человек. Стоит отметить, в начале октября уровень безработицы в области составлял 1,22%, а на учете в качестве безработных состояли 12 286 человек. Подробности в материале: В Оренбуржье отмечено сокращение официальной безработицы

08:32 28.10.2019 В Оренбургской области на 23 октября напряженность на рынке труда составила 1,12 безработных на одну вакансию. Работодатели заявили о 10 532 вакансиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минтруда региона. Спросом в сентябре-октябре пользуются врачи, медсестры, учителя, менеджеры, операторы котельной, инженеры, водители, охранники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, повара, электрогазосварщики. Подробности в материале: На какие профессии спрос в Оренбуржье

08:42 28.10.2019 С начала года через центры занятости населения Новосибирской области трудоустроились около 55 тыс. человек, обратились за помощью в поиске работы — более 77 тыс. Каждый третий из обратившихся трудоустроен в десятидневный срок, то есть до признания безработным. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,8% к численности экономически активного населения. В Новосибирской области в настоящее время зарегистрировано 12 тыс. безработных. Об этом: В Новосибирской области 12 тыс. официально зарегистрированных безработных

08:52 28.10.2019 В Оренбургской области, согласно прогнозу баланса трудовых ресурсов, опубликованному на портале минтруда региона, в 2019 году численность трудовых ресурсов составит 1 млн 155,7 тыс. человек. Ожидается, что в ближайшие два года численность трудовых ресурсов сократится: в 2020 году до 1 млн 149,6 тыс. человек, а в 2021 году до 1 млн 145,6 тыс. человек. Об этом: В Оренбуржье прогнозируют сокращение населения в трудоспособном возрасте

08:52 28.10.2019 Министерство труда и социального развития Новосибирской области провело мониторинг кадровой потребности экономики региона. Согласно прогнозам на 2020 год, дополнительная потребность экономики региона в квалифицированных кадрах оценивается на уровне 28 — 30 тысяч человек. Около 80% — это специалисты со средним профессиональным образованием и 20% — специалисты с высшим образованием. Об этом: Новосибирским компаниям нужны будут специалисты со среднем профобразованием

08:52 28.10.2019 В Хабаровском крае рост безработицы в сентябре 2019 года составил 10,3% к аналогичному периоду 2018 года. Негативные тенденции в регионе продолжаются уже не менее года, в мае 2019-го региональная служба статистики также фиксировала рост безработицы, массовую потерю рабочих мест и ликвидацию малых предприятий. Об этом: Уровень безработицы в Хабаровском крае вырос на 10,3%

08:57 28.10.2019 С 9 октября по 15 октября 2019 года численность безработных граждан снизилась в 51 субъекте РФ, но наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в 10 регионах: в Еврейской автономной области (11,5%), Адыгее (5,1%), Приморском крае (4,9%), Сахалинской области (4,6%), Забайкальском крае (4,6%), Республике Алтай (4,4%), Курганской области (4,2%), Хабаровском крае (3,6%), Кировской области (3,6%) и Саратовской области (3,5%). Читайте подробнее: Забайкалье вошло в число регионов с наибольшим снижением безработицы

09:11 28.10.2019 В банке вакансий Чукотки более 200 различных специальностей, преимущественно с высокими профессионально-квалификационными характеристиками. Требуются инженеры, электромеханики, электросварщики, докеры-механизаторы и медицинские работники. Сохраняется спрос на оленеводов, ветеринаров и учителей в сельской местности, специалистов рабочих специальностей высокой квалификации. Об этом: Чукотке требуются инженеры, медработники, педагоги, оленеводы

09:14 28.10.2019 В Чечне уровень безработицы составляет 13,4%. По данным министра труда занятости и социального развития Усмана Баширова, на 15 октября число вакансий в базе данных центров занятости населения Чечни составляет свыше 1600. При этом число жителей региона, состоящих на учете и получающих пособия по безработице, достигло 36 316 человек. Читайте также: Чечня нуждается в учителях и медиках

09:27 28.10.2019 По данным Алтайкрайстата, в третьем квартале 2019 г. работающими в Алтайском крае были 1089,3 тыс. человек, и 57,3 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали. Таким образом, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 56,5%, уровень безработицы — 5%, — поясняют статистики. Подробности в материале: Больше жителей алтайского края становится безработными

09:31 28.10.2019 Уровень общей безработицы в Ингушетии уже многие годы остается самым высоким в России. В настоящее время, по данным Росстата, он составляет 26,2%. Численность безработных граждан, стоящих на учете в службе занятости, в сентябре 2019 года увеличилась на 1700 человек, составив 24 тыс. человек. Из 251 тыс. человек экономически активного населения Ингушетии трудоустроенными являются 184,2 тыс. жителей. Не имеют занятия и считаются безработными 66,6 тыс. человек. Причиной такой ситуации в региональном минтруде называют дефицит рабочих мест. Читайте также: Число безработных в Ингушетии выросло на 1700 человек

09:32 28.10.2019 За лето 2019 года, по данным Росстата, по уровню безработицы Татария была в десятке субъектов Федерации, где самые низкие показатели. Подробности в материале: Татария попала в топ-10 регионов с самой низкой безработицей

09:37 28.10.2019 В Чувашии с начала года (с 24 декабря 2018 года по 28 октября 2019 года) уровень регистрируемой безработицы вырос на 0,5% (с 0,64% до 0,69%), число безработных возросло на 264 человек (или на 6,5%) — с 4022 до 4286 человек. Ранее чувашские власти заявляли, что наиболее востребованные рабочие специальности на рынке труда — это подсобные рабочие, водители, каменщики. По специальностям служащих больше всего требуются врачи, воспитатели, медицинские сестры. Читайте подробнее: С начала года число безработных в Чувашии выросло на 6,5%

09:45 28.10.2019 На Сахалине снижается уровень безработицы. По данным Сахалинстата, к концу сентября 2019 года в островном регионе зафиксировано 2 062 безработных. Это 86,5% от уровня аналогичного периода 2018 года. Читайте также: На Сахалине снизился уровень безработицы

09:45 28.10.2019 В Пермском крае на 23 октября численность зарегистрированных безработных составила 14 861 человек, уровень безработицы — 1,18%. По данным минсоцразвития региона, на 23 октября 2018 года уровень безработицы составлял 1,05%, статус безработного имели 13 446 человек. Читайте подробнее: В Прикамье увеличилось количество безработных

10:01 28.10.2019 Министерство труда и социальной защиты Хакасии не прогнозирует напряжения ситуации на рынке труда в республике на пятилетнюю перспективу. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 октября в региональном минтруда. По прогнозам министерства, к 2024 году показатель уровня безработицы в Хакасии будет зарегистрирован на уровне 1,4%, что находится в пределах значений предыдущих лет и 2019 года. Читайте также: Безработица в Хакасии: минтруд не прогнозирует «напряжённой ситуации»

10:20 28.10.2019 Уровень безработицы в Поволжье по итогам третьего квартала составил 4,1% (в РФ — 4,4%). Самая высокая безработица зарегистрирована в Марий Эл (5,1%). В группе аутсайдеров также Пермский край (4,9%), Кировская и Оренбургская области (4,7%), Чувашия и Пензенская область (4,3%). Выше среднеокружного уровень безработицы также отмечен в Башкирии (4,2%). Самая низкая безработица — в Татарии (3,1%). Далее идут Удмуртия (3,7%), Ульяновская область и Мордовия (3,8%). Читайте подробнее: Безработица в Поволжье: где труднее всего найти работу

10:48 28.10.2019 Тува вошла в число российских регионов, где количество безработных растёт быстрее, чем в среднем по стране. Согласно данным Минтруда России, также наибольшие темпы роста безработицы наблюдаются в республиках Дагестан, Крым, Марий Эл, Чувашия, Чечня, Камчатском крае, Омской области, Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах. Подробности в материале: Тува в числе регионов с наиболее быстрым ростом безработицы

10:58 28.10.2019 Самый высокий уровень безработицы в Российской Федерации по итогам июня-августа 2019 года был зафиксирован в Ингушетии — 26,2%. В Чечне этот показатель вдвое меньше — 13,4%, в Северной Осетии — 12,6%, в Дагестане — 11,7%, Кабардино-Балкарии — 9,71%, Карачаево-Черкесии — 9,6%. И только Ставрополье с показателем 4,8% значительно оторвалось от своих соседей по округу. Подробности в материале: Ситуация с безработицей на Северном Кавказе — худшая в РФ

11:10 28.10.2019 В Брянской области численность безработных сокращается: если в 2018 году было зарегистрировано 24 тыс. безработных, а за первое полугодие 2019 года — 23 тысячи, то на конец августа статистики насчитали 19 тысяч человек. Состояли на учёте в службе занятости безработных в августе 5 303 человек. Читайте также: В Брянской области официальных безработных — 19 тысяч человек

11:27 28.10.2019 В поисках работы. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

11:33 28.10.2019 В Свердловской области на 28 октября насчитывается 21 712 безработных. Об этом сообщает областной департамент по труду и занятости. Эти граждане зарегистрированы в органах службы занятости. Часть из них получает пособие по безработице. Уровень регистрируемой безработицы по данным на 28 октября составил 1,01%. При этом имеется 39 369 вакансий. Читайте подробнее: В Свердловской области вакансий почти в два раза больше, чем безработных

11:51 28.10.2019 За 9 месяцев текущего года число безработных в Архангельской области выросло на 4,8%. В поиске работы официально находятся 8,3 тысяч жителей региона.

12:00 28.10.2019 В Красноярском крае численность зарегистрированных безработных граждан по состоянию на 23 октября 2019 года составила 10,9 тыс. человек. Об этом сообщили в краевом агентстве труда и занятости населения. По последним данным, в регионе уровень безработицы к численности рабочей силы составляет 0,7% (за аналогичный период 2018 года — 0,8%). Об этом: Более 10 тысяч жителей Красноярского края — безработные

12:31 28.10.2019 В Санкт-Петербурге официальная численность безработных, согласно последним опубликованным данным Росстата и Петростата, составляет 41,5 тыс.человек. Это лишь 1,4% от общего количества рабочей силы (3 млн 69 тыс. человек). Заявленная предприятиями и организациями в службу занятости потребность в работниках (на конец сентября 2019 г.) составляет 37,5 тыс. человек, из них 20,5 тыс. — по рабочим профессиям.

12:58 28.10.2019 Уровень регистрируемой безработицы в Орловской области в сентябре 2019 года составил 0,8%. На начало года на учёте в качестве на учете в центре занятости в качестве безработных состояло 3 тыс. 264 человека. При этом в течение года были признаны безработными 6374 человека, сняты с учёта 6 тыс. 567 безработных. Между тем, по данным центра занятости, с начала года была получена информация об открытии 14,4 тыс. новых вакансий, а всего их числилось более 24 тысяч. По данным на конец сентября в базе оставалось 6,5 тыс. вакансий, из них 3,8 тыс. — для соискателей рабочих профессий. Об этом: В Орловской области число вакансий превышает численность безработных

12:59 28.10.2019 Уровень безработицы в Мурманской области имеет тенденцию к снижению — если в начале года статус безработных имели 6865 человек, то к октябрю их численность сократилась до 5704 человека. Читайте также: Более 5 тысяч жителей Мурманской области признаны безработными

12:59 28.10.2019 В Омской области в январе — сентябре 2019 года уровень безработицы соответствовал 6,5% — данные Омскстата. Подробности в материале: Назван уровень безработицы в Омской области

13:07 28.10.2019 Уровень безработицы в Белгородской области в среднем за июль — сентябрь 2019 года составляет 3,7%. Безработных в области за этот период насчитали 30,9 тысячи человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Белгородстате. Среднемесячная заработная плата работников Белгородской области (по полному кругу организаций) в августе 2019 года составила 34 048,5 руб. В первом квартале 2019 года в регионе было 6663 вакантных рабочих мест. Подробности в материале: Уровень безработицы в Белгородской области составляет 3,7%

13:23 28.10.2019 В Архангельской области растут и безработица, и преступность — судя по статистике, взаимосвязанные явления. Подробности в материале: Более 62% преступлений в Архангельской области совершают безработные

13:39 28.10.2019 Данные о безработице в РФ говорят об особенностях трудоустройства в разных регионах, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, уровень безработицы в южных регионах по сравнению с севером и средней полосой России, где трудоустроены большинство граждан работоспособного возраста, связан сразу с несколькими факторами. Читайте подробнее: Безработицу в России объяснили особенностями регионов

13:51 28.10.2019 В Челябинской области с начала 2019 года снизилось количество безработных. Об этом сообщает областное управление по труду и занятости. На 9 января 2019 года в службе занятости состояли на учёте 23 059 незанятых челябинцев. Из них статус безработного имели 21 566. На 23 октября незанятых уже было 22 861, а безработных — 19 646. При этом вакансий на 9 января имелось 20 129, а на 23 октября стало 25 800. Уровень безработицы составляет 1,05%, а напряжённость на рынке труда составляет 0,89 чел./вак., проще говоря, вакансий больше, чем безработных. Подробности в материале: В Челябинской области стало больше вакансий и меньше безработных

13:53 28.10.2019 Очень важно решать проблемы уровня безработицы в России не только с экономической точки зрения (для повышения уровня жизни, экономического роста), но и социальной точки зрения (рост социальной напряжённости, рост заболеваемости, снижение трудового потенциала), заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Подробности в материале: Прослеживается обратная зависимость: о безработице в РФ

13:57 28.10.2019 Количество безработных в Ростовской области, стоящих на учёте в службе занятости, составило 18 тыс. человек. Об этом сообщает Ростовстат. Этот показатель на 3,4% выше, чем годом ранее. Подробности в материале: В Ростовской области безработица выросла на 3,4%

14:06 28.10.2019 Граждане России предпочитают оставаться безработными до тех пор, пока не будет найдена вакансия, которая бы устраивала. Также не исключено, что в эту категорию входят неофициально самозанятые граждане, подрабатывающие по схеме фриланса, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Читайте также: Эксперт пояснил, почему граждане предпочитают оставаться безработными

14:11 28.10.2019 В Тюменской области на 1 октября в качестве ищущих работу были зарегистрированы 5557 человек. Об этом сообщает областной департамент труда и занятости населения. Безработных на этот же период в регионе было 3891 человек. При этом вакансий в 5,6 раза больше — 21 925. Об этом: В Тюменской области вакансий в 5,6 раз больше, чем безработных

14:22 28.10.2019 В банке вакансий Ростовской области насчитывается 51 тыс. 48 рабочих мест. По информации региональной службы занятости населения, на Дону на учёт встали 16 тыс. 993 безработных граждан (данные на 25 октября 2019 года). Уровень безработицы в Ростовской области составляет 0,8%. Читайте также: Банк вакансий Ростовской области насчитывает 51 тыс. рабочих мест

14:37 28.10.2019 Только существенное изменение предпринимательского климата в депрессивных регионах России позволит заметно изменить там ситуацию на рынке труда, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. Подробности в материале: Изменение бизнес-климата: один из методов борьбы с безработицей

14:40 28.10.2019 В Ростовской области среднесписочная численность работников в январе — августе 2019 года составила 1 млн 56,6 тыс. человек. Кроме того, за этот период среднемесячная номинальная начисленная заработная плата трудящихся на Дону сложилась в размере 32 тыс. 419,3 рубля. Этот показатель выше на 8,3%, чем годом ранее. Читайте также: В Ростовской области вместе с безработицей увеличилась зарплата

14:43 28.10.2019 На конец сентября 2019 года уровень зарегистрированной безработицы в Ленинградской области составил 0,4% к численности рабочей силы. При подсчете по методике МОТ цифра вырастает в 10 раз. Об этом: В Ленобласти уровень «официальной» безработицы остается минимальным

15:25 28.10.2019 Данные Росстата о безработице могут быть неточными, так как регионы-лидеры по количеству нетрудоустроенных граждан также лидируют и в рейтинге регионов с теневой занятостью, считает партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев. Подробности в материале: Высокая безработица — показатель популярности теневой занятости в регионе

17:15 28.10.2019 На уровень безработицы в Дагестане в основном влияет высокая рождаемость, при которой рост численности жителей значительно опережает рост числа рабочих мест. Такое мнение высказал ИА REGNUM дагестанский экономист и политолог Эдуард Уразаев. Кроме того, в республике велика теневая занятость, а усилий в борьбе с ней со стороны органов власти и местного самоуправления явно недостаточно, считает политолог. Подробности в материале: Эксперт рассказал о причинах высокой безработицы в Дагестане

17:27 28.10.2019 Центр занятости населения Пскова приглашает безработных псковичей на ярмарку вакансий 30 октября. На работу требуются: слесарь, сварщик, фрезеровщик, младший инспектор, почтальон, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, энергетик, электрик, механик ТСО, полицейский (боец), водитель («В»,"С»), продавец-консультант, продавец, электромонтер по ремонту электрооборудования, младший инспектор, инструктор-кинолог, ветеринарный врач и другие специалисты. По официальным данным Псковстата, уровень безработицы в регионе падает — в сентябре 2019 года он составлял 0,7%. Псковстат в своей методике учитывает отношение зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения. По статистике Росстата, учитывающей отношение численности безработных к численности рабочей силы, в Псковской области в сентябре безработица составляла 5,2% (при средней по СЗФО в 3,4%, по России — 4,4%).

18:39 28.10.2019 С начала 2019 года в банк вакансий службы занятости Ленинградской области поступило более 74 тысяч предложений о работе от пяти тысяч работодателей. На сегодня областная биржа труда предлагает ищущим работу гражданам более 22 тысяч рабочих мест: из них 16 тысяч — для рабочих кадров, 6 тысяч — для инженерно-технических специалистов. С начала года на предприятия региона трудоустроены свыше 14 тысяч соискателей. На 100 вакансий, заявленных в службу занятости, приходится 20 соискателей. Наиболее востребованными остаются профессии: водитель, слесарь, швея, оператор, электрогазосварщик, военнослужащий, инженер, врач, педагог.

21:05 28.10.2019 Аристарх Лентулов. Керченский завод. 1930

22:49 28.10.2019 Доля молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые не работают, не учатся и не занимаются приобретением профессиональных навыков снизилась в России до рекордно низкого значения с 2001 года. Согласно данным Росстата, в 2001 году доля незанятых молодых людей составила 16% от общего числа. В 2018 году эта доля составила чуть больше 10%, что в количественном выражении составляет около 1,4 млн человек. Читайте также: Доля незанятой молодежи в России снизилась до рекордного уровня

23:01 28.10.2019 Борис Иогансон. Рабфак идет (Вузовцы). 1928

09:10 29.10.2019 По официальным данным Минтруда, с 16 по 23 октября 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,5% до 642,1 тыс. человек. За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 47 регионах. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Приморском, Хабаровском краях, Севастополе, Астраханской, Калининградской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской областях, Республике Алтай.

09:20 29.10.2019 В 32 регионах, по данным Минтруда РФ, отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Бурятии, Дагестане, Туве, Кабардино-Балкарии, Омской, Ульяновской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском крае, Санкт-Петербурге.

09:24 29.10.2019 Не изменилась численность безработных в Архангельской, Магаданской, Пензенской, Сахалинской, Тульской областях, а также в Ингушетии.

09:39 29.10.2019 Данные Минтруда на 23 октября 2019 года: суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составляла 90 259 человек. В том числе: [[[list-0]]]

10:37 29.10.2019 В Госдуме полагают, что Минэкономразвития занимается не тем, чем следовало бы: изучает статистику вместо борьбы с бедностью. «Надо повышать зарплаты, пенсии и качество жизни, а не «качество статистики бедности». Минэкономразвития должно бороться с бедностью, а оно её изучает», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом: Минэкономразвития «зарылось» в «качество статистики бедности»

10:47 29.10.2019 Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

11:14 29.10.2019 В Курганской области наблюдается снижение безработицы по сравнению с началом 2019 года. Однако в сентябре она пошла в рост на 0,2%, сообщает корреспондент ИА REGNUM, по данным Росстата. В Зауралье численность рабочей силы в среднем за июль — сентябрь 2019 года составила 360,7 тыс. человек среди населения в возрасте 15 лет и старше. Из них 26,6 тыс. человек, или 7,4%, не имели к концу сентября занятия, и, в соответствии с методологией Международной организации труда, они классифицируются как безработные. Отметим, что в августе данный показатель составлял 7,2%, а в январе — 9,4% В органах службы занятости населения на конец сентября зарегистрировано в качестве безработных 5,1 тыс. человек. Потребность работодателей в сотрудниках, заявленная в органы службы занятости населения, составила 7 876 человек. На конец сентября 2019 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 72,5 человека. Отметим, что число обратившихся в службу занятости безработных в сентябре составило 5114 человек, тогда как в августе их было 5 945. Читайте также: В Курганской области сокращается безработица

12:06 29.10.2019 В Югре с начала года выросло число безработных. Только за один месяц с июля по август рост числа не занятых в экономике региона составил 0,1%, сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным Тюменьстата. В Ханты-Мансийском автономном округе численность рабочей силы в конце августа составила 919 тыс. человек. Из них 892,7 тыс. человек занято в экономике региона. Число незанятого населения в Югре составило в августе 26,3 тыс. человек, или 2,9%. По сравнению с январём 2019 года безработица выросла на 0,4%, с июлем — на 0,1%. Число жителей ХМАО, зарегистрированных в органах занятости населения, составило в августе 5,6 тыс. человек. По данным сайта «Работа в России», в Югре на сегодня требуется работодателям 16 109 сотрудников. Об этом: В Югре выросла безработица

14:09 29.10.2019 Правительство Забайкальского края спрогнозировало падение числа безработных в 2030 году до 36,2 тысячи человек, или на 27,7% меньше, чем в 2019 году, проект социально-экономического прогноза опубликован на официальном портале Забайкалья.

14:10 29.10.2019 В Забайкалье достичь падения безработицы к 2030 году планируется за счёт развития промышленного производства в сфере добычи полезных ископаемых.

14:34 29.10.2019 По итогам 2018 года уровень безработицы в Алтайском крае, по официальным данным, составил 1,5%. По словам начальника регионального управления по труду Надежды Капуры, это самый низкий показатель за последние десять лет. Уровень трудоустройства составил 74,8%. По данным управления, по этому показателю Алтайский край занимает второе место в Сибирском федеральном округе и 17 место в России.

15:28 29.10.2019 Почти 6 тысяч жителей Коми официально признаны безработными. Самая сложная ситуация — в Инте, Сысольском и Троицко-Печорском районах. Там уровень безработицы составляет более 3%. Читайте подробнее: Безработица в Коми снижается вместе с зарплатой

16:10 29.10.2019 Заброшенный кирпичный завод. Сыктывкар. Республика Коми [urban3p.ru]

17:01 29.10.2019 Инженеры стали одной из самых востребованных профессий на петербургском рынке труда. В целом за последние шесть лет число вакансий на инженерные специальности в России утроилось. Подробности в материале: В Петербурге остро не хватает инженеров

21:43 29.10.2019 Уровень безработицы в Санкт-Петербурге составляет 1,4% от общего количества рабочей силы — в абсолютных цифрах это 41 500 человек, однако официально безработными числятся всего 12 250 человек. Читайте также: В Петербурге 41,5 тысяч человек находятся в поиске работы

22:07 29.10.2019 Чистка здания на Невском проспекте в Санкт-Петербурге ИА REGNUM