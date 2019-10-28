Новоалтайск, Алтайский край, 28 октября, 2019, 07:10 — ИА Регнум. В Новоалтайске пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного жилого дома из-за пожара, учинённого, по всей видимости, хозяйкой квартиры, где всю ночь продолжалась гулянка. Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило днём, 27 октября: горело внутри квартиры, было сильное задымление в правом крыле жилого дома.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Пожар в Новоалтайске

ГУ МЧС по Алтайскому краю Квартира после пожара в Новоалтайске

Как пояснил начальник караула 26-й пожарно-спасательной части Вячеслав Жиляков со слов жильцов дома, в квартире, где произошел пожар, всю ночь было шумно. Когда вызывали полицию, хозяйка квартиры с криками «горю, горю» убежала в неизвестном направлении. Через несколько минут появился дым и соседи вызвали пожарных, а сами начали выходить из своих квартир на свежий воздух.

Менее бдительных граждан (двоих человек, которые остались в своей квартире и оказалось в дымовой ловушке) спасла команда газодымозащитной службы, используя специальные дыхательные устройства.

Всего за сутки 27 октября в Алтайском крае произошел 19 пожаров. Для их ликвидации было привлечено 128 человек личного состава и 38 единиц техники.